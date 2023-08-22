عاجل
اتحاد "إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي" يدعو المجتمع الدولي لتصحيح الظلم الواقع على الفلسطينيين
الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

تباين المؤشر العام فى الأسهم البحرينية

بورصة البحرين
بورصة البحرين

أقفل المؤشر العام فى الأسهم  البحرينية  خلال تعاملات، اليوم الاثنين، عند مستوى 1,964.37 نقطة بارتفاع قدره 1.49 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 761.23 نقطة بانخفاض قدره 0.23 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

 

الأسهم  البحرينية

 

 وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى بورصة البحرين  مليونًا و225 ألفًا و722 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 641 ألفًا و33 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 51 صفقة.

 

الأسهم القطرية تغلق على انخفاض طفيف

 

الأسهم القطرية 

 

تراجع المؤشر العام فى الأسهم القطرية في نهاية تعاملات، اليوم، بشكل طفيف، وبواقع 5.03 نقاط، أي ما يعادل 0.05 %، ليغلق عند مستوى 10454.75 نقطة.

 

 وجرى خلال جلسة اليوم، فى الأسهم القطرية  تداول نحو 126 مليونًا و576 ألفًا و132 سهمًا، بقيمة 334 مليونًا و666 ألفًا و28.162 ريالًا، نتيجة تنفيذ 14160 صفقة في جميع القطاعات.

 

 وارتفعت في الجلسة أسهم 18 شركة فى الأسهم القطرية ، بينما انخفضت أسعار 26 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.

 

 وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول فى الأسهم القطرية بنحو 615 مليارًا و26 مليونًا و705 آلاف و365.430 ريالًا، مقابل 615 مليارًا و417 مليونًا و817 ألفًا و988.950 ريالًا، في الجلسة السابقة.

 

txt

الأسهم الأمريكية : ناسداك يرتفع وسط قفزة أسهم التكنولوجيا

txt

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً

 

البورصة الكويتية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

 

البورصة الكويتية

 

أغلقت البورصة الكويتية خلال تعاملاتها جلسة، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع مؤشرها العام بواقع  6.6  نقاط ليبلغ مستوى 7011.6  نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.10 %.

 وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى البورصة الكويتية بنحو 131.15 مليون سهم عبر 10865 صفقة نقدية بقيمة 30.2 مليون دينار كويتي.

 وانخفض مؤشر السوق الرئيسي فى البورصة الكويتية 21.9  نقطة ليبلغ مستوى 5654.6  نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.39% من خلال تداول 54.9 مليون سهم عبر 2954 صفقة نقدية بقيمة 7.3 ملايين دينار كويتي.

 كما ارتفع مؤشر السوق الأول فى البورصة الكويتية 17.1 نقطة ليبلغ مستوى 7716.78  نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.22 % من خلال تداول 76.2 مليون سهم عبر 7911 صفقة بقيمة 22.9 مليون دينار كويتي.

 في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) فى البورصة الكويتية 22.6 نقطة ليبلغ مستوى 5600.45 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.40 % من خلال تداول 37.6 مليون سهم عبر 2124 صفقة نقدية بقيمة 6.4 ملايين دينار كويتي.

مواد متعلقة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً

الأسهم الأوروبية تصعد في التعاملات المبكرة

الأسهم الصينية تواصل خسائرها بعد قرار "المركزي" الأخير بخفض الفائدة

الأسهم الأمريكية : ترتفع مع ترقب أرباح "إنفيديا" واجتماع البنوك المركزية

الأسهم اليابانية : "نيكاي" يرتفع وينهي سلسلة خسائر استمرت 3 أيام

الأسهم الكويتية تغلق تعاملاتها على انخفاض