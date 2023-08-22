تباين المؤشر العام فى الأسهم البحرينية

أقفل المؤشر العام فى الأسهم البحرينية خلال تعاملات، اليوم الاثنين، عند مستوى 1,964.37 نقطة بارتفاع قدره 1.49 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 761.23 نقطة بانخفاض قدره 0.23 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

الأسهم البحرينية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى بورصة البحرين مليونًا و225 ألفًا و722 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 641 ألفًا و33 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 51 صفقة.

الأسهم القطرية تغلق على انخفاض طفيف

الأسهم القطرية

تراجع المؤشر العام فى الأسهم القطرية في نهاية تعاملات، اليوم، بشكل طفيف، وبواقع 5.03 نقاط، أي ما يعادل 0.05 %، ليغلق عند مستوى 10454.75 نقطة.

وجرى خلال جلسة اليوم، فى الأسهم القطرية تداول نحو 126 مليونًا و576 ألفًا و132 سهمًا، بقيمة 334 مليونًا و666 ألفًا و28.162 ريالًا، نتيجة تنفيذ 14160 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 18 شركة فى الأسهم القطرية ، بينما انخفضت أسعار 26 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول فى الأسهم القطرية بنحو 615 مليارًا و26 مليونًا و705 آلاف و365.430 ريالًا، مقابل 615 مليارًا و417 مليونًا و817 ألفًا و988.950 ريالًا، في الجلسة السابقة.

البورصة الكويتية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

البورصة الكويتية

أغلقت البورصة الكويتية خلال تعاملاتها جلسة، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع مؤشرها العام بواقع 6.6 نقاط ليبلغ مستوى 7011.6 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.10 %.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى البورصة الكويتية بنحو 131.15 مليون سهم عبر 10865 صفقة نقدية بقيمة 30.2 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي فى البورصة الكويتية 21.9 نقطة ليبلغ مستوى 5654.6 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.39% من خلال تداول 54.9 مليون سهم عبر 2954 صفقة نقدية بقيمة 7.3 ملايين دينار كويتي.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول فى البورصة الكويتية 17.1 نقطة ليبلغ مستوى 7716.78 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.22 % من خلال تداول 76.2 مليون سهم عبر 7911 صفقة بقيمة 22.9 مليون دينار كويتي.

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) فى البورصة الكويتية 22.6 نقطة ليبلغ مستوى 5600.45 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.40 % من خلال تداول 37.6 مليون سهم عبر 2124 صفقة نقدية بقيمة 6.4 ملايين دينار كويتي.