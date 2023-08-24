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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل الاتحاد المنتظر أمام الرياض في مواجهة تأمين الصدارة

كريم بنزيما
كريم بنزيما

في مواجهة مرتقبة لفريق الاتحاد السعودي ، من أجل تأمين الصدارة، يستضيف ملعب الأمير فيصل بن فهد مساء اليوم مواجهة الاتحاد أمام الرياض التي تأتي لحساب الجولة الثالثة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
 

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ومن المتوقع أن يبدأ فريق الاتحاد بتشكيل يضم كل من ..
حراسة المرمى: جروهي
الدفاع :أحمد بامسعود ، أحمد شراحيلي ، عمر هوساوي ، مهند الشنقيطي
خط الوسط : فابينيو ، كانتي ، كورنادو ، رومارينهو
خط الهجوم : عبدالرزاق حمدالله ، كريم بنزيما

وتلك التشكيلة هي ذاتها ، التي حسمت مواجهة الاتحاد الماضية على الطائي في الجولة الثانية ، والفوز بثنائية من دون رد.

تأمين الصدارة ..

ويخوض فريق الاتحاد مواجهة الليلة محتلاً صدارة جدول الترتيب برصيد 6 نقاط ، بينما يأتي الرياض ثامنًا بعد تحقيق فوز وتعادل.
وتحمل هذه المواجهة طابعًا تاريخيًا لفريق الرياض ، حيث أنه يلاقي الاتحاد للمرة الأولى تحت مسمى دوري المحترفين ، وذلك بعد مشاركة الرياض في دوري القسم الثاني السعودي لفترة دامت 18 عامًا.


وعلى صعيد تاريخ المواجهات بين الفريقين تحت مسمى الدوري السعودي قبل تطبيق نظام دوري المحترفين ، تمكن فريق الاتحاد تحقيق الفوز خلال 28 مواجهة، مقابل تحقيق فريق الرياض 8 انتصارات.
بينما حسمت نتيجة التعادل 8 مواجهات بين الفريقين.
أما فيما يخص منافسات كأس الملك السعودي ، استطاع فريق الاتحاد تقيق الفوز خلال جميع اللقاءات السابقة خلال الأعوام القليلة الماضية.

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