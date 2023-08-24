بعد رفض ليفربول .. الاتحاد السعودي يكرر محاولات ضم صلاح بمقابل تاريخي

في سعيه للحصول على خدمات الدولي المصري محمد صلاح ، كرر نادي اتحاد جدة السعودي مخاطبته لنادي ليفربول من أجل الظفر بخدمات الجناح الدولي صاحب الـ 31 عام ، وتخصيص قيمة مالية كبرى لإدارة النادي الإنجليزي ، خلاف قيمة تعاقد اللاعب.





وأشارت تقارير إنجليزية ، إلى أن الاتحاد السعودى يغري إدارة الاتحاد بمنحهم 100 مليون يورو ، مقابل منح الضوء الأخضر لرحيل صلاح ، خلاف قيمة تعاقد صلاح المقدرة بـ 200 مليون يورو لفترة 3 مواسم ، في صفقة تصنف بالتاريخية حال نجاحها.

كان ليفربول قد أعلن رفضه لعرض الاتحاد المبدئي لضم صلاح ، وأشارت إلى أنه غير قابل للمناقشة.

سيطرة الغموض ..

ولا يزال الغموض متواصلاً حول مستقبل الدولي المصري محمد صلاح الإنجليزي، بعد المفاوضات القوية التي حدثت من قبل اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كانت تقارير صحفية سعودية ، قد أكدت الساعات الماضية على أن صفقة محمد صلاح أصبحت مطلب جماهيري من قبل عشاق اتحاد جدة، بعدما تعاقدت الإدارة مع الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي.

وشددت على أن التعاقد مع الدولي المصري سيصبح بمثابة مصالحة للجماهير، خاصة وأن اللاعب يعد صفقة من العيار الثقيل.



على صعيد متصل أشاد حساب ليفربول الإنجليزي بالدولي محمد صلاح جناح الريدز بعد تخطي رقم ستيفن جيرارد أسطورة الفريق في مباراة بورنموث التي أقيمت لحساب الجولة الثانية في الدوري الإنجليزي.

ونشر حساب ليفربول عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بيانًا رسميًا قائلًا، ستّل جناحه ثم حام يرقى على متن الهوى، الملك المصري محمد صلاح يتخطى ستيفن جيرارد وينفرد بالمركز الخامس في ترتيب قائمة هدافي ليفربول التاريخيين.