أسعار الذهب تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

سجلت أسعار الذهب، ارتفاعًا بالأسواق المحلية ومحال الصاغة في منتصف تعاملات اليوم الخميس 24 أغسطس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية نحو 2290 جنيهًا للجرام، في حين يشهد السعر العالمي للذهب هبوط دون 1920 دولارًا لتظل الأونصة قرب أعلى مستوى لها في أسبوعين.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 21 يسجل 2290 جنيها.

عيار 18 يسجل 1963 جنيها.

عيار 24 يسجل 2617 جنيها.

الجنيه الذهب 18320 جنيها.

أسعار السبائك الذهب

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 6543 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 13085 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 26170 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جرامًا 52340 جنيها.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 81388 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جرامًا 13850 جنيها.

أسعار الذهب العالمي

شهدت أسعار الذهب العالمي، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الخميس 24 أغسطس، ليصل لأعلى مستوياتها في أسبوعين، إذ أدى تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة إلى ارتفاع شهية المستثمرين للسبائك مع ترقب إشارات حول مسار أسعار الفائدة خلال اجتماع لمسؤولي البنوك المركزية في جاكسون هول.

المعاملات الفورية

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1920.79 دولار للأونصة، مسجلًا أعلى مستوياته منذ العاشر من أغسطس. فيما لم يطرأ تغير يذكر على العقود الأميركية الآجلة للذهب لتستقر عند 1948.70 دولار.

ويعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه السنوي في جاكسون هول بولاية وايومنج في الفترة من 24 إلى 26 أغسطس. ويترقب المستثمرون خطاب رئيس المجلس جيروم باول غدًا الجمعة لمعرفة ما إذا كانت أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا.

وتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية بعد بيانات اقتصادية عالمية جاءت أقل من المتوقع.

واقترب نشاط الأعمال في الولايات المتحدة من نقطة الركود في أغسطس مع بلوغ النمو أضعف مستوياته منذ فبراير، كما يتباطأ الاقتصاد البريطاني وربما يتجه نحو الركود.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 24.19 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 926.86 دولار. كما هبط البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1263.03 دولار.