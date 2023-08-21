تامر عاشور عن ليلة الدموع :"اللي عايز يفرفش يريح في البيت"

علق الفنان تامر عاشور، على مشاركته في حفل ليلة الدموع، المقرر احياؤه يوم الخميس 24 أغسطس الجاري، على مسرح بنش مارك في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية .

ونشر تامر عاشور، البوستر الترويجي لحفل ليلة الدموع، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وعلق عليه، قائلًا:" هستناكم في ليله قاسيه جدا "ليله الدموع " على مسرح بنش مارك مع نجومنا الكبار واليوم مُفاجآته مبتخلصش، اللي عايز يفرفش يريح في البيت اليوم ده " .

تامر عاشور

تفاصيل حفل ليلة الدموع في جدة

يستعد النجوم تامر عاشور، أحمد سعد، آدم، حمادة هلال، هيثم شاكر، مسلم وطارق الشيخ، لإحياء حفل غنائي كبير بعنوان “ليلة الدموع”، وذلك يوم 24 أغسطس على خشبة مسرح بنش مارك في جدة بالمملكة العربية السعودية.

ويضم حفل ليلة الدموع مجموعة متوعة من النجوم المصريين والذين يقدمون مزيج متنوع من أجمل أغانيهم القديمة والحديثة، والتي يتفاعل معها الجمهور السعودي بشكل كبير.

نجوم حفل ليلة الدموع

أغنية تامر عاشور الجديدة عديت

وكان تامر عاشور، طرح أخيرًا أغنية بعنوان “عديت” وهي من كلمات تامر حسين، ألحان غريب، توزيع توما، وتقول كلماتها “عديت ...جنبى إتمنيت .. ربى يجّمعنا وتبقى شريكى ف حُضن وبيت ذهول ...حالة ذهول قلت اللى عندى وانت ياللا ياللا قول مستنى ايه ..بقى قلبي خلاص ..لقا اللى أنا نفسى أهِنن فيه واللى اداديه ..كده ايه الضحكة دى ..ايه ده ؟ وفيها بقى لا أخفيها ياللا جنانى بيك عدىّ الخيال إفتح ( قوسين) .. وأكتبنى معجب حاله حال والنبى فيه كده جمال والاقى فين خلصت أى كلام يتقال واصلك إبهارى ؟ يامزُود ناري دوست على زُرارى وأنا شارى بوكيه ورد مديك مُفتاحى ومسلمِ روحى ده أنت إستفتاحى ياغزال ع الأرض ”.

كانت أحدث أغاني تامر عاشور من خلال “اصحى للكلام”، كلمات: محمد مصطفى ملك الحان: محمود انور توزيع: محمد مجدى.

وتقول كلماتها "عارف انت ايه في حياتنا انت نمرة كام انت تبقى نمرة واحد ايوة مش كلام

نور عيونا واللي بينا ذكريات قدام اصحى للكلام انت عقد فل ريحته فايحة في المكان انت دعوة حلوة منا كانت وقت الادان ليك مقامك او مكانك محفوظ من زمان ايوة من زمان

تامر عاشور هتوحشنا

كان قد طرح تامر عاشور حديثًا أغنية “هتوحشنا”، التي سجلت أكثر من 11 مليون مشاخدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وتقول كلماتها:" انت ليه محسسني انك صاحب الافضال عليا

واني بشحت حب منك وانتا يعني بخيل شوية

فوق كدا وبلاش لساني مش هتسلم م الاذية

هتوحشنا فضينا السيرة ودشدشنا

ورا ضهرك قلة ولا عطشنا

ممنوع تدخل عندنا تاني لو حتى هتيجي تمعلشنا

هتوحشنا دة احنا الارض بورد فرشنا

مشيت روقنا وفرفشنا

لمينا ورقتك قطعنا قفلنا المشهد فركشنا

انت ليه محسسني انك صاحب الافضال عليا

واني بشحت حب منك وانتا يعني بخيل شوية

فوق كدا وبلاش لساني مش هتسلم م الاذية

هتوحشنا فضينا السيرة ودشدشنا

ورا ضهرك قلة ولا عطشنا

ممنوع تدخل عندنا تاني لو حتى هتيجي تمعلشنا

هتوحشنا دة احنا الارض بورد فرشنا

مشيت روقنا وفرفشنا

لمينا ورقتك قطعنا قفلنا المشهد فركشنا".