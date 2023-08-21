الجمهور السعودي في انتظار حفل ليلة الدموع

يستعد النجوم تامر عاشور، أحمد سعد، آدم، حمادة هلال، هيثم شاكر، مسلم وطارق الشيخ، لإحياء حفل غنائي كبير بعنوان “ليلة الدموع”، وذلك يوم 24 أغسطس على خشبة مسرح بنش مارك في جدة بالمملكة العربية السعودية.

تفاصيل حفل ليلة الدموع في جدة

ويضم حفل ليلة الدموع مجموعة متوعة من النجوم المصريين والذين يقدمون مزيج متنوع من أجمل أغانيهم القديمة والحديثة، والتي يتفاعل معها الجمهور السعودي بشكل كبير.

تفاصيل أغنية تامر عاشور الجديدة عديت

وكان تامر عاشور، طرح أخيرًا أغنية بعنوان “عديت” وهي من كلمات تامر حسين، ألحان غريب، توزيع توما، وتقول كلماتها “عديت ...جنبى إتمنيت .. ربى يجّمعنا وتبقى شريكى ف حُضن وبيت ذهول ...حالة ذهول قلت اللى عندى وانت ياللا ياللا قول مستنى ايه ..بقى قلبي خلاص ..لقا اللى أنا نفسى أهِنن فيه واللى اداديه ..كده ايه الضحكة دى ..ايه ده ؟ وفيها بقى لا أخفيها ياللا جنانى بيك عدىّ الخيال إفتح ( قوسين) .. وأكتبنى معجب حاله حال والنبى فيه كده جمال والاقى فين خلصت أى كلام يتقال واصلك إبهارى ؟ يامزُود ناري دوست على زُرارى وأنا شارى بوكيه ورد مديك مُفتاحى ومسلمِ روحى ده أنت إستفتاحى ياغزال ع الأرض ”.

كما طرح أحمد سعد، أغنية "هلا بيك يا مدلع” من كلمات خالد فيرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع وميكس هاني ربيع وماستر ماهر صلاح، ومن إخراج محمد المنشاوي.

آخر الاصدارات الغنائية للفنان أحمد سعد

أغنية "ياليالي” من كلمات فلبينو، وألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع موسيقى أحمد طارق يحيي وإسماعيل نصرت، وميكس وماستر هانى محروس، ومن إخراج أحمد عبد الواحد.

كلمات أغنية “ياليالي” أحمد سعد وروبي

وتقول كلماتها:" يا حبيبي خلصت معاك ألاعيبي انت جميل و انا عيبي .. عيبي بضعف قصاد الجمال .. الجمال يا جماله قلبي الصغنن ماله شقلبت طبعه و حاله .. وماله متساق وراك رحال يا ليالي اعذري استعجالي ده الغالي ع القمر و ندالي غنالي غنوة حبيبي و رقصت معاه يا ليالي الحلو فوق في العالي و ندالي والدنيا فرفشهالي غنالي غنوة حبيبي و رقصت معاه علي بابك واقف قتيل علي بابك انا تحت امر جنابك مالك فالدلع أستاذ... استاذ علي بالي ماتروحش يوم من بالي اسمك ده بالنسبالي عالي و حفظته صم خلاص.. و خلاص يا ليالي اعذري استعجالي ده الغالي ع القمر و ندالي غنالي غنوة حبيبي و رقصت معاه".