وكيل شباب الغربية يهنئ البطل يحيى عبدالسلام

قدم يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، التهنئة للبطل يحيى محمد عبدالسلام لحصوله على ميدالية البرونزية، في بطولة العالم لليزر رن، المقامة في مدينة باث إنجلترا، وبحضور الدكتور محمد البسطويسي.

وأشاد الديب، بمستوى اللاعبين داخل نادي 23 يوليو وما يحققه النادي من إنجازات رياضية وانضمام عدد كبير من اللاعبين إلى منتخب مصر في مختلف الألعاب، موضحًا أن مجلس إدارة نادي 23 يوليو تحت قيادة المحاسب إسلام سليمان يقوم بمجهودات عظيمة تكلل بالنجاح دومًا.

وأضاف الديب، أن هناك نجاحات كبيرة تحققت للرياضة المصرية في السنوات الأخيرة في ظل دعم واهتمام الدولة المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي منح اهتماما غير مسبوق للرياضة والرياضيين وتوفير إمكانات كبيرة كان لها دور كبير في النجاحات التي تتحقق في الفترة الحالية.