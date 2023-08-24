النفط يواصل الانخفاض لليوم الرابع وسط تفاؤل بشأن الإمدادات

واصلت أسعارالنفط، في الانخفاض لليوم الرابع على التوالي خلال تعاملات اليوم الخميس 24 أغسطس، ليسجل سعر خام برنت للعقود الآجلة نحو83.81 دولار للبرميل، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 78.81 دولار للبرميل.

وزارة النفط العراقية

وأعلنت وزارة النفط العراقية، أن إيرادات شهر يوليو الماضي بلغت أكثر من 8 مليارات دولار، مشيرة إلى أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ 78.033 دولار.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه تم تصدير 106 ملايين و755 ألفا و169 برميلًا بإيرادات بلغت قيمتها 8 مليارات و330 مليونًا و475 ألف دولار.

وأوضحت أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر يوليو الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 105 ملايين و487 ألفًا و610 براميل، فيما كانت الكميات المصدرة من القيارة 922 ألفًا و755 برميلًا.

وقال محللون إن بيانات الصناعات التحويلية التي كشفت عنها مجموعة من عمليات المسح لمؤشر مديري المشتريات، الأربعاء، رسمت صورة قاتمة لأوضاع الاقتصادات حول العالم مما أثار مخاوف بشأن الطلب.

وأعلنت اليابان تقلص نشاط المصانع للشهر الثالث على التوالي في أغسطس. كما تراجع النشاط التجاري في منطقة اليورو، خصوصًا في ألمانيا، أكثر من المتوقع. ويبدو أن الاقتصاد البريطاني يتجه للانكماش في الربع الحالي مما يجعله عرضة لخطر الانزلاق إلى الركود.

واقترب النشاط التجاري في الولايات المتحدة من نقطة الركود في أغسطس، وسجل النمو أقل معدلاته منذ فبراير.

وفي الوقت نفسه، يجتمع مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي وصانعو السياسات من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك اليابان في جاكسون هول، وقد تهيمن مسألة رفع أسعار الفائدة لفترة أطول على المناقشات رغم تراجع الضغوط التضخمية.

وقالت سوجاندا ساشديفا المديرة التنفيذية وكبيرة الخبراء الاستراتيجيين في أكمي لاستشارات الاستثمار إن تراجع الضغط على أسعار النفط يرجع بشكل كبير إلى المخاوف المحيطة بالانخفاض المحتمل في الطلب وزيادة المعروض.

وعلى جانب العرض، نقلت وسائل إعلام رسمية عن وزير النفط الإيراني جواد أوجي قوله إن إنتاج بلاده من النفط الخام سيصل إلى 3.4 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية سبتمبر رغم استمرار العقوبات الأميركية.

وقالت خمسة مصادر مطلعة إن مسؤولين أميركيين يعملون أيضًا على صياغة اقتراح من شأنه أن يخفف العقوبات على قطاع النفط في فنزويلا إذا تحركت لإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة، مما يسمح لمزيد من الشركات والدول باستيراد النفط الخام منها.

وأردفت ساشديفا قائلة "بالنظر إلى نقطة المقاومة الكبيرة عند 83 دولارًا للبرميل من خام غرب تكساس الوسيط، نتوقع استمرار انخفاض أسعار النفط".

وأضافت "من المرجح أن تشهد الأسعار بعض الانتعاش، لكن يبدو أنها في طريقها لاختبار مستويات أقل عند نحو 74 دولارًا للبرميل على المدى القريب".

وانخفض مخزون الخام الأميركي 6.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 أغسطس إلى 433.5 مليون برميل مقارنة مع 2.8 مليون برميل توقعها المحللون في استطلاع أجرته رويترز.