الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أسعار النفط تواصل الانخفاض لليوم الثاني على التوالي

النفط
النفط

واصلت أسعارالنفط الانخفاض لليوم الثاني على التوالي خلال تعاملات اليوم الأربعاء 23 أغسطس، ليسجل سعر خام برنت للعقود الآجلة نحو 84.01 دولار للبرميل، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 79.65 دولار للبرميل.

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النفط يرتفع مع احتمالات ضعف الطلب الصيني

 

وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أن بدء أعمال الحفر للتنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 9 بالمياه اللبنانية يشكل محطة مضيئة، معبرا عن أمله في أن تسفر أعمال الحفر الاستكشافي عن نتائج إيجابية في توفير موارد إضافية من شأنها مساعدة لبنان على النهوض من أزماته.

وجاء ذلك في تصريحات له الثلاثاء خلال استقباله وفد شركة توتال الفرنسية للنفط في السراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية، وذلك في أعقاب الزيارة التفقدية التي قام بها ورئيس مجلس النواب نبيه بري ووزيرا الطاقة والمياه وليد فياض والأشغال العامة والنقل علي حمية اليوم إلى منصة التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية.

ودعا ميقاتي الجميع في لبنان إلى التعالي عن الحسابات الشخصية والاعتبارات الخاصة والتعاطي مع المشروع باعتباره يشكل إنجازا لجميع اللبنانيين وركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني.

الأسواق تترقب اسعار الفائدة

وتترقب الأسواق تلميحات بشأن مسار أسعار الفائدة عندما يتوجه مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وصانعو السياسات من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك اليابان إلى جاكسون هول بولاية وايومنج الأميركية لعقد اجتماع سنوي هذا الأسبوع.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا، رئيس إن.إس تريدنج، وهي وحدة تابعة لنيسان للأوراق المالية "من المتوقع أن تطغى المخاوف إزاء ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ الطلب في الصين على تقليص المعروض من أوبك+ في المدى القصير".

ويعتبر الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، حاسما لدعم الطلب على النفط خلال بقية العام. وقد أدى نموها الضعيف إلى إصابة الأسواق بخيبة الأمل في ظل تحفيز من الدولة جاء دون التوقعات.

وعلى جانب المعروض، تطوعت السعودية بخفض الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا أخرى من يوليو إلى نهاية سبتمبر، وتعتزم روسيا خفض الصادرات في أغسطس بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

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