أوكرانيا تعلن تنفيذ عملية خاصة في القرم

أعلنت أوكرانيا، اليوم الخميس، أنها شنت ليلا عملية عسكرية خاصة في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014، مؤكدة أنها أدت إلى مقتل جنود روس وتم خلالها رفع العلم الأوكراني.

وقال جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية عبر تلغرام: "تكبد العدو خسائر بشرية ومادية ورفرف العلم الوطني مجدداً فوق القرم الأوكرانية".

وأوضح أن وحدات من القوات الخاصة قامت بإنزال في بلدتي أولينيفكا وماياك في غرب القرم قبل أن تغادرها من دون تسجيل خسائر في صفوفها.

وقال المخابرات الأوكرانية أنها نفذت هذه المهمة بالتعاون مع القوات البحرية.

وأضافت أن "وحدات خاصة على متن زوارق هبطت على الشاطئ في منطقتي أولينيفكا وماياك"، مشيرة إلى أن "جميع الأهداف" تحققت وأوقعت خسائر بشرية في صفوف العدو. ولم تحدد تلك الأهداف.

النروج ستزود أوكرانيا بطائرات مقاتلة إف-16

في سياق آخر، تعتزم النروج تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز إف-16، على ما أفادت ثلاث وسائل إعلام نرويجية الخميس بدون ذكر أي مصادر، ما سيجعل منها ثالث بلد إسكندنافي يتعهد بتزويد كييف مثل هذه الطائرات الأميركية الصنع.

ولم ترد أي معلومات حول عدد الطائرات وتاريخ تسليمها في وقت تواصل أوكرانيا هجومها المضاد على القوات الروسية سعيا لاستعادة أراضيها المحتلة في شرق البلاد.

يأتي هذا بينما قال يوناس جار ستوره رئيس وزراء النرويج اليوم أثناء زيارة إلى كييف إن النرويج سترسل لأوكرانيا صواريخ مضادة للطائرات وأجهزة لإزالة الألغام لمساعدتها في حماية إمداداتها من الغاز والطاقة.

وقالت الحكومة النرويجية في بيان إن المنحة تشمل صواريخ طراز آي.آر.آي.إس-تي وأجهزة محمولة لإنشاء ممرات عبر حقول الألغام ومعدة تستخدم في إصلاح البنية التحتية الكهربائية الحيوية.

وجاء في البيان "تقديم الدعم من خلال أنظمة الدفاعات الجوية كان حاسما في منع روسيا من السيطرة على المجال الجوي، وبالتالي تجنب معاناة كبيرة للمدنيين وخسائر عسكرية".

وأضاف أن الصواريخ يمكن إطلاقها من وحدات تبرعت بها السويد.

الجيش الأوكراني يدمر نظام الصواريخ الروسي “إس-400”

وأمس الأربعاء، دمر الجيش الأوكراني نظام الصواريخ الروسي “إس-400” في شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا، واصفا ذلك بأنه “ضربة موجعة لنظام الدفاع الجوي للمحتل”.

وقالت استخبارات الدفاع التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية إن الهجوم وقع في الساعة 10 صباحًا بالتوقيت المحلي في 23 أغسطس، بالقرب من قرية أولينيفكا في كيب تارخانكوت.

وقالت استخبارات الدفاع الأوكرانية إن الانفجار "دمر بشكل كامل" منظومة الـS-400 الدفاعية بعيدة المدى ومتوسطة المدى، وصواريخها وطاقمها عليها.

وأضافت الاستخبارات الأوكرانية: " ونظراً للعدد المحدود من هذه الأنظمة في ترسانة العدو، فإن هذه ضربة موجعة لنظام الدفاع الجوي للمحتل، الأمر الذي سيكون له تأثير خطير على الأحداث الأخرى في شبه جزيرة القرم المحتلة".

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