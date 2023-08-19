روسيا تُعلن إسقاط صاروخ أوكراني استهدف القرم

أعلنت "وزارة الدفاع الروسية"، إسقاط صاروخ أوكراني S-200 أطلقته قوات كييف على شبه جزيرة القرم الروسية، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، اليوم السبت.

وجاء في بيان وزارة الدفاع: "حاول نظام كييف شن هجوم إرهابي ليلة 19 أغسطس بصاروخ S-200 على شبه جزيرة القرم، أسقطته الدفاعات الروسية، دون أن ينجم عن الحادث أي إصابات".

عمل إرهابي استهدف القرم

وفي الـ8 من أكتوبر الماضي، نفذ نظام كييف أول عمل إرهابي استهدف القرم وتبنّاه رسميا.

ويُواصل الجيش الروسي ضرباته للبنية التحتية لقوات كييف في أوكرانيا منذ 10 أكتوبر، بعد يومين على هذا العمل الإرهابي.

وتُركز الضربات على مواقع صنع القرار، ومراكز القيادة، والتجمعات العسكرية، ومخازن الأسلحة، وتطال طرق الإمداد والسكك الحديدية، دون المساس بالبنية التحتية المدنية في أوكرانيا.

من ناحية أخرى، طلبت وزارة الدفاع الروسية تسليمها دفعة من عربات "تيغر – إم" (النمر) المطورة التي أطلق عليها اسم "ماكس المجنون" نسبة إلى بطل فيلم العنف الخيالي الأسترالي عن نهاية العالم.

أفادت بذلك وكالة "نوفوستي" الروسية نقلا عن مصدر لها في وزارة الدفاع. وتم تزويد المدرعة المطورة بأجهزة الحماية القوية، وهي ستخصص لحراسة قوافل المعدات الحربية.

يُذكر أن وزارة الدفاع الروسية سبق لها أن اشترت بضعة نماذج تجريبية من تلك المدرعة.

وقال الناطق إنه تمت تقوية دروع القسم الأمامي لـ"ماكس المجنون" وزجاجها الأمامي وأبوابها. أما المظهر الخارجي لـ"ماكس المجنون" فتحدده ألواح مدرعة جانبية تحمي العجلات من الرصاص والشظايا. أما قدرتها النارية فتتحمل مسؤوليتها وحدة "أرباليت – دي إم" المقاتلة المتحكم فيها عن بعد والتي تم تزويدها بكاميرات حرارية ومقياس مسافة ليزري.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها ضربت مواقع لإنتاج وتخزين المسيرات المائية التي يستخدمها الجيش الأوكراني لشن هجمات إرهابية.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي اليوم الاثنين: "نفذت القوات المسلحة الروسية الليلة (الماضية) ضربة مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من البحر على مواقع لإنتاج وتخزين الزوارق المسيرة التي تستخدمها القوات الأوكرانية لشن هجمات إرهابية"، مضيفة أن الضربة حققت هدفها وأصابت كل المواقع المستهدفة.