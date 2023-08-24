لعدم إجادته السباحة ..انتشال جثة طفل لقي حتفه غرقًا في ترعة ببنها

أنتشلت قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية جثمان طالب بالصف الرابع الابتدائى، لقى حتفه غرقا بمياه ترعة بمنطقة كفر أبو زهرة دائرة مركز شرطة بنها، وذلك حال قيامه بالاستحمام بمياه الترعة ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار.

لعدم إجادته السباحة ..انتشال جثة طفل لقي مصرعه غرقًا في ترعة ببنها

وقد أمرت جهات التحقيق بدفن جثة الطالب الذي لقى مصرعه غرقا، وتم نقل الجثة للمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعى.

كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بوجود غريق بترعة بمنطقة كفر أبو زهرة دائرة المركز.

على الفور جرى إخطار قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية، والتى تمكنت بالتنسيق مع الأهالى من انتشال جثة الطالب "حمدى أ م"، 11 سنة، طالب بالصف الرابع الابتدائى، لقى مصرعه غرقا بمياه ترعة بمنطقة كفر أبو زهرة دائرة المركز، وذلك حال قيامه بالاستحمام بمياه الترعة ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار ولقى مصرعه غرقا، جرى نقل الجثة للمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وشيع العشرات من أهالى قرية كفر أبو زهرة جثمان الطالب المتوفى لمثواه الأخير وسط حالة من الحزن الشديد على رحيله، كما تحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعى لساحة عزاء على رحيله.

بسبب نقلة تراب.. أب وابناه ينهون حياة عامل بالخانكة

كما لقي عامل مصرعه بعدة طعنات نافذة بالجسد على يد أب ونجليه بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، بسبب خلافات سابقة على نقلة تراب في أرض ملكه.

تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى، والتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من الرائد أحمد عبد الجليل، رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، بمصرع عامل يدعى حسام حسين، 35 سنة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من طارق. ح ونجليه تعدوا عليه بسلاح ابيض حتى أودوا بحياته.

وشيع العشرات من أهالي عزبة هاشم سليمان التابعة لمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، جثمان الفقيد لمثواه الأخير وسط حزن أسرته لمقابر الأسرة .