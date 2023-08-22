التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه في حادث تصادم بشبين القناطر

شهد طريق شبين القناطر – قليوب بمحافظة القليوبية، حدوث حادث تصادم دراجة نارية مع جرار زراعى أسفر عن وفاة شاب بسبب السرعة، وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى شبين القناطر العام، والتحفظ على الدراجة والجرار الزراعي، وقائده وقد تحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق، فصرحت بدفن الجثة وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه في حادث تصادم دراجة نارية مع جرار زراعي بشبين القناطر



كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية، اخطارا من الدكتور مقدم امير الكومى ،رئيس مباحث مركز شبين القناطر ، يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث تصادم دراجة نارية وجرار زراعى امام قرية طحانوب بطريق شبين القناطر ووجود متوفى.



علي الفور ، تم انتقال قوة امنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين اصطدام الجرار بالدراجة النارية بسبب السرعة واسفر الحادث عن وفاة قائد الدراجة ويدعى " ك م ك " 23 سنه وتحفظت القوة الامنية الدراجة والجرار وقائده ونقل الجثة الى المستشفى وتحرر محضر بالحادث.

بسبب مروره بضائقة مالية.. التصريح بجثة مقاول ألقي بنفسه في الرياح التوفيقي بكفر شكر

كما صرحت جهات التحقيق بكفر شكر ، دفن جثة مقاول أقدم علي التخلص من حياته بإلقاء نفسه في مياه الرياح التوفيقي بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، بسبب مروره بضائقة مالية.

وتم نقل الجثة ونقلها لمستشفى كفر شكر التخصصي ،تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى.

كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شخص يدعى "ه. ا"، مقاول مقيم قرية المنشأة الكبرى دائرة مركز شرطة كفر شكر، بمحافظة القليوبية، بإلقاء نفسه بمياه الرياح التوفيقي.



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث والمسطحات المائية وتم انتشال الجثة ونقلها لمستشفى كفر شكر التخصصي، تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق.



وكشفت التحريات الأولية أن المجني عليه أقدم على التخلص من حياته لمروره بضائقة مالية، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق