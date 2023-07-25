دفن جثمان عامل لقي مصرعه غرقًا

أمرت النيابة العامة بسوهاج بالتصريح بدفن جثمان عامل لقي مصرعه غرقًا في إحدى الترع بمركز جرجا وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كان مدير أمن سوهاج تلقى بلاغًا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بتعرض عامل لحادث غرق بإحدى الترع دائرة مركز جرجا جنوب المحافظة أثناء السباحة.

بالفحص تبين من خلال التحريات بغرق شخص بدائرة مركز جرجا، انتقلت قوات وحدة الإنقاذ النهرى، وتبين غرق "أيمن. ع. ع"، 22 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، وتم انتشال الجثة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام.

بسؤال والده "على. ع. أ"، 67 سنة، مزارع، ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء قيام نجله المذكور بالاستحمام بالترعة ولعدم إجادته السباحة غرق بها.

بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق"، ولا توجد شبهة جنائية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض النيابة العامة التى تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.