إزالة فورية لحالة تعد على أملاك الدولة بقرية أبنود بقنا

تمكنت الوحدة المحلية لقرية أبنود بمحافظة قنا، برئاسة رفاعى عبداللاه، من تنفيذ حالة إزالة على مساحة 200 متر حالة تعدى على أرض أملاك دولة عبارة عن سور بالطوب الأبيض والأسمنت بناحية كرم عمران التابعة لقرية أبنود بمركز قنا .

وأكد العميد طارق لطفي، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على أراضى أملاك الدولة ومنع انتشار العشوائيات.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على أراضى أملاك الدولة وإزالتها على الفور، تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، حملة مكبرة لرفع المخلفات والقضاء على أكوام القمامة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

وشدد طارق لطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، على رؤساء الوحدات القروية بضرورة الاهتمام ومتابعة أعمال النظافة للظهور بالشكل اللائق ورفع القمامة بصورة دورية منتظمة .

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، حملة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حيث تم تنفيذ إزالة شدة خشبية بالدور الارضى مخالفا للقانون بزمام قروى الرحمانية، و بحضور محمد عبد الحميد رئيس مجلس قروى هو، وتم فك الشدة الخشبية وتمت الازاله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، أن الازالة عبارة عن شدة خشبية استعدادا لصب سملات خرسانية على مساحة 150 متر تقريبا خارج الحيز العمرانى ويعتبر تعدى بالبناء المخالف للقانون ، بزمام الوحدة المحلية لقرية هو وجرى فك الشدة الخشبية فى حينه.

مشيراً أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.