التلفزيون المصري ينقل خطبة الجمعة من مسجد المولى بمدينة العلمين

ينقل التلفزيون والإذاعة المصرية، غدًا شعائر صلاة الجمعة، من مسجد المولى بمدينة العلمين، حيث يلقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة الجمعة في نفس المسجد، وتعد هذه المرة الأولى، التي يلقي فيها وزير الأوقاف خطبة الجمعة من أحد مساجد العلمين.

موضوع خطبة الجمعة

وتدور خطبة الجمعة التي يلقيها وزير الأوقاف، حول "قضاء حوائج الناس بين الواجب والمندوب"، ويتلو القرآن الشيخ السيد عبدالكريم الغيطاني.

وكانت وزارة الأوقاف، قد أكدت على جميع الأئمة وخطباء المكافأة بضرورة الالتزام بالنص الكامل لموضوع الخطبة الجمعة المعنون بـ "قضاء حوائج الناس بين الواجب والمندوب".

وشددت الوزارة على مواجهة أي خروج عن موضوع خطبة الجمعة، بكل حسم، أو تجاوز الوقت المحدد لها، والمقدر مسبقا بـ 15 دقيقة، مؤكدة أنها تثق ثقة كاملة في سعة الأفق العلمي والدعوي لجميع الأئمة وخطباء المكافأة.