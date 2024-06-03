زواج روبرت مردوخ للمرة الخامسة من شخصية شهيرة تصغره بـ30 عامًا

بعمر 93 عاما..

أعلن رجل الأعمال، وقطب الإعلام الأميركي، الملياردير روبرت مردوخ، عن زواجه للمرة الخامسة، وهو بعمر الـ93 عامًا، من عالمة الأحياء الجزيئية الروسية إيلينا جوكوفا، التي تصغره بحوالي ثلاثين عامًا، إذ بدأ مواعدتها العام الماضي، وذلك في حفل زفاف خاص أُقيم في موراجا بمزرعة الكروم الخاصة به بمقر سكنه في بيل إير بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

زواج روبرت مردوخ للمرة الخامسة بعمر 93 عامًا:

وحسبما أفادت وسائل الإعلام الأميركية، تمت خطبة يهودي الديانة مردوخ على عالمة الأحياء إيلينا جوكوفا في مارس الماضي، قبل ثلاثة أشهر من الزواج الذي شهد حضوره أسرة العروسين وعدد من أصدقائهما المقربين، ويُعتقد أن زوجة مردوخ الثالثة دينغ، هي التي قدمته إلى جوكوفا لكي تتزوج منه.

زواج روبرت مردوخ وإيلينا جوكوفا

روبرت مردوخ يتنحى عن رئاسة إمبراطوريته الإعلامية ويسلمها لنجله الأكب:

يأتي زواج روبرت مردوخ للمرة الخامسة بعد مرور تسعة أشهر على تسليم رئاسة إمبراطوريته الإعلامية إلى ابنه الأكبر "لاكلان"، آنذاك، مع مواصلة دوره النشط كرئيس مجلس إدارة فخري لتلك الإمبراطورية، التي تضم شركتي فوكس كورب ونيوز كورب، وهما شركتان إعلاميتان لهما منافذ إعلامية تشمل وول ستريت جورنال، ونيويورك بوست، وفوكس نيوز، كما ساعد نجله أيضًا فى تشكيل السياسة الأمريكية الحديثة.

زواج روبرت مردوخ وإيلينا جوكوفا

مَنْ هي إيلينا جوكوفا الزوجة الخامسة لرجل الأعمال روبرت مردوخ؟

إيلينا جوكوفا هي الزوجة الخامسة لروبرت مردوخ، ومن أبرز علماء الأحياء الجزيئية، حيث تدرس مرض السكري، ونُقلت أبحاثها إلى مؤسسات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك جامعة كاليفورنيا.

زواج روبرت مردوخ وإيلينا جوكوفا

انتقلت إيلينا جوكوفا من موسكو إلى الولايات المتحدة الأميركية، برفقة زوجها السابق، ألكسندر جوكوف، الذي أصبح مستثمرًا مليارديرًا في مجال الطاقة، وكانت ابنتهما داشا متزوجة من رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش حتى عام 2017.

زواج روبرت مردوخ وإيلينا جوكوفا

هل يؤثر زواج روبرت مردوخ الأخير على شؤونه التجارية؟

حسبما أفاد خبراء عالميون، لن يؤثر زواج روبرت مردوخ الأخير على شؤونه التجارية، حيث إن فوكس كورب ونيوز كورب تسيطر عليها مؤسسة عائلية، وتنتمي جميع الأسهم إليه وأطفاله الأربعة الأكبر سنًا وهم برودنس، وإليزابيث، ولاشلان، وجيمس.

زيجات روبرت مردوخ:

يأتي زواج روبرت مردوخ الخامس بعد انفصاله عن زوجته السابقة عارضة الأزياء وزوجة ميك جاغر السابقة جيري هول، حيث استمر زواجهما لمدة 6 سنوات في الفترة من عام 2016 إلى عام 2022، بينما كان زواجه الأول من مضيفة الطيران باتريشيا بوكر في عام 1956، ولكنهما انفصلا بعد 11 عامًا ولديهما طفلة واحدة.

بعد طلاق مرودخ لزوجته بوكر في عام 1967، تزوج من زوجته الثانية الصحفية الاسكتلندية آنا ماريا تورف، وأنجب منها ثلاثة أطفال، هم إليزابيث ولاكلان وجيمس، لكنهما انفصلا في عام 1999 بعد 32 عامًا من الزواج.

وبعد مرور أشهر عدة، تزوج روبرت مردوخ من ويندي دينغ، وأنجب منها ابنتين، غريس وكلوي، ثم انفصل عنها في عام 2013، وبعد طلاقه من عارضة الأزياء هال في صيف عام 2022، دخل مردوخ في خطبة قصيرة الأمد مع أخصائية صحة الأسنان المتقاعدة آن ليزلي سميث في ربيع عام 2023، لكنها انتهت بعد أسبوعين فقط.