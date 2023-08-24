وزير العمل يتفقد المركز القومي للسلامة والصحة المهنية

تفقد وزير العمل حسن شحاتة، اليوم الخميس، المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بميدان الحجاز بمصر الجديدة، لمتابعة أعمال تطوير البنية التحتية والبوابة الرئيسية للمركز، والوقوف على آخر مستجدات عملية التطوير ومجريات العمل.



ووجه شحاتة، بتطوير الورش الموجودة بالمركز لإنشاء معامل تدريب حديثة ومتطورة وصديقة للبيئة، تعمل بالطاقة الشمسية، وتأسيس معامل لغات، وورش لمهن الخياطة والتفصيل، والذكاء الاصطناعي، وصيانة الحاسب الآلي، والمحمول والطاقة الشمسية، والتبريد والتكييف وغيرها، وأن تعتمد خطة تطوير المركز على أن تكون شهاداته معتمدة دوليا.



كما وجه الوزير بتجهيز الورش والمعامل بالإمكانيات اللازمة، لاستخدامها في إختبارات برامج الفحص المهني المشترك مع المملكة العربية السعودية، بالإضافة لسرعة الانتهاء من الورش التدريبية وتجهيزها لتكون جاهزة لاستقبال المتدربين في أسرع وقت ممكن وفقًا للمعايير والاشتراطات اللازمة، توفير المعدات والأدوات، المخصصة لذلك طبقا لأحدث المواصفات العالمية في هذا المجال، وبالإضافة إلى عمل وحدة مخازن جديدة ملحقة بالمركز.

إجراء القياسات البيئية المختلفة للمخاطر داخل بيئة العمل

واستقبل أشرف مرزوق معاون الوزير والمشرف العام على المركز القومى للسلامة، وزير العمل في بداية جولته، مؤكداً أن العمل جار ومستمر على تنفيذ التوجيهات، لسرعة الانتهاء من المعامل والورش التدريبية وفق الخطة الموضوعة ، في الأوقات المحددة ، وذلك لتفعيل دور المركز في معاونة المنشآت على اختلاف مستوياتها في دراسة مشاكل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وإيجاد الحلول المناسبة لها، وتقديم الخدمات والدعم الفني والتدريبي في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وإعداد البحوث البيئية الهندسية والمعملية والاكلينيكية، وتنظيم دورات تدريبية داخلية وخارجية ،ووضع الخطط المركزية للبحوث والدراسات في هذه المجالات ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة العمل بما يكفل النهوض بمستوي السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وحماية مقومات الإنتاج البشرية والمادية.

كما أشار إلى قيام المركز القومى بإجراء القياسات البيئية المختلفة للمخاطر داخل بيئة العمل من خلال معامل المركز المتخصصة و مجموعة متميزة من الباحثين.