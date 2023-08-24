الخميس 24 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

السيمفوني ووسط البلد في ثاني ليالي مهرجان القلعة 31

السيمفوني ووسط البلد
السيمفوني ووسط البلد في ثاني ليالي مهرجان القلعة

يقام مساء السبت 26 أغسطس حفلان متتاليان على مسرح المحكى، ضمن فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذي تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

 

ففي الثامنة مساء يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو محمد سعد باشا وبمشاركة الميتزوسوبرانو أمينة خيرت عدد من الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منها مختارات من اوبرا كارمن لبيزيه ، متتابعة لخاتشاتوريان ورقصات مجرية لبرامز .

 

وفي العاشرة مساء يتغنى فريق وسط البلد بمجموعة متميزة من أعماله الخاصة التى حققت نجاحا كبيرا باعتبارها معالجات فنية مبتكرة لقضايا الشباب المعاصر منها عم مينا، هيلا هوب، أرقص مع الدنيا، الجارية والسلطان، مجنون، القاسية، روبابيكيا، نفسي أحبك، قربيلي، تسمحيلي، انتيكا، آه يالاللي وشمس النهار وغيرها .

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