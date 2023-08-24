موعد مباراة مصر وكينيا في نهائي أمم أفريقيا للكرة الطائرة للسيدات

تترقب جماهير الرياضة المصرية وتحديدًا جماهير الكرة الطائرة موعد انطلاق مباراة منتخب مصر الوطني الأول للكرة الطائرة سيدات اليوم الخميس، أمام نظيره منتخب كينيا، في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية والمقامة حاليًا في الكاميرون.

حيث تأهل منتخب مصر إلى نهائي البطولة لأول مرة منذ ما يقرب من 20 عامًا كما تأهل لكأس العالم بعد غياب طويل وذلك، بعد فوزه أمس الأربعاء على نظيره منتخب رواندا في دور نصف النهائي.

موعد مباراة مصر وكينيا بنهائي أمم أفريقيا لسيدات الكرة الطائرة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر وكينيا في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية للكرة الطائرة سيدات في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء بنوقيت مكة المكرمة.

ومن المقرر أن تذاع مباراة مصر وكينيا بنهائي أمم أفريقيا لسيدات الكرة الطائرة عبر الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة.

مشوار منتخب مصر في بطولة افريقيا للكرة الطائرة للسيدات

وحقق منتخب مصر الفوز على منتخب رواندا بنتيجة 3 - 0 ليواصل مشواره نحو حصد لقب بطولة أمم أفريقيا لسيدات الكرة الطائرة.

وتأهل منتخب مصر للكرة الطائرة سيدات إلى دور نصف النهائي بالفوز أمس على أوغندا بنتيجة 3 - 0 في ربع النهائي والذي تأهل اليه منتخب مصر بعدما احتل صدارة المجموعة الأولي برصيد 15 نقطة جمعها بالفوز في جميع المباريات أمام منتخبات، نيجيريا ومالي والجزائر وبوروندي والكاميرون.

قائمة منتخب مصر للكرة الطائرة سيدات

وتضم قائمة منتخب مصر للكرة الطائرة سيدات 14 لاعبة وهن:

ندى معوض وسارة أمين وسابين عابد ومريم متولي وداليا المرشدي ودعاء الغباشي وآية خالد وزينة العلمي ودانا شوقي و دعاء محمد وندى وليد وأيسل نديم ومي غزال ومايا ممدوح.

ويرأس بعثة منتخب مصر الدكتور وائل قنديل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، وتضم البعثة كل من عماد نوار المدير الفني للمنتخب وسيد طه المدرب العام والدكتورة سمية ناجح علاج طبيعي والدكتور بلال وتوت مخطط أحمال وشادي فهيم محلل تقني وهاني فكري مدير إداري، ويرافق البعثة الحكم الدولي تغريد خطاب.

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