تابع المهندس سيد عبدالعزيز عطية، وكيل التعليم بالوادي الجديد، سير العمل بامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة في يومها السادس

منذ صباح اليوم الثلاثاء، استمر المهندس سيد عبدالعزيز عطية، وكيل التعليم بالوادي الجديد، في متابعة سير امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة من خلال غرفة العمليات بديوان عام المديرية.

تأكد وكيل التعليم من استقرار الوضع وعدم تلقي أي شكاوى أو مشكلات، في حين أظهرت التقارير حسن سير العمل في هذا اليوم.

تأكد وكيل التعليم من أن جميع المشاركين يلتزمون بالقوانين والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، بهدف ضمان نزاهة وشفافية الإجراءات التي تتخذها المديرية.

خلال هذا اليوم، أدى الطلاب امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى أمام أربع لجان تم توزيعها على الإدارات التعليمية في المناطق المختلفة للوادي الجديد. وقد تمت متابعة هذه اللجان وضمان سير عمل الامتحان بشكل جيد وسلس.

يجدر بالذكر أن هذه الاستحقاقات الامتحانية تعتبر مناسبة حاسمة في حياة الطلاب، وتحظى برعاية شخصية من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إضافة إلى لواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ.

إلى الآن، يجري تنفيذ امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة في كافة أنحاء الوادي الجديد بنجاح واتساق، مما يؤكد استعداد المديرية لتنظيم هذه العملية الهامة. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع الطلاب في هذه الاختبارات المهمة التي ستفتح لهم أبواب المستقبل.

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع امتحانات الدور الثانى للثانوية لليوم السادس

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع امتحانات الدور الثانى للثانوية لليوم السادس