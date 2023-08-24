أول سبتمبر.. وزير الشباب يفتتح بطولة الجمهورية للشركات رقم ٥٦ ببورسعيد

يفتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أول سبتمبر المقبل فعاليات بطولة الجمهورية للشركات في نسختها رقم الـ ٥٦ والتى تقام ببورسعيد ويشارك فيها ١٥ ألف لاعب من جميع الشركات.

ويحضر الإفتتاح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والمهندس حسن كامل رئيس الإتحاد العام الشركات والدكتور أحمد إسماعيل سكريتر عام الإتحاد ورؤساء الشركات وتحمل البطولة إسم الراحل الدكتور حسني غندر.

وقد إستعدت بورسعيد لإستقبال البطولة التى تقام علي ملاعب المدينة الشبابية وصالات الإستاد والحرية والصالة الرئيسية للمدينة الرياضية ، وتقام الأنشطة الرياضية المختلفة على شاطئ بورسعيد وعلى ملاعب الأندية البورسعيدية ، والأنشطة الثقافية على المسرح الصيفي بمكتبة مصر العامة وقصر الثقافة ومسابقات الفنون الشعبية والموسيقي النحاسية ، وتقام ألعاب القوي علي مضمار ستاد الإسكندرية .

تفاصيل حفل الافتتاح



أكد المهندس حسن كامل رئيس الإتحاد أن حفل الإفتتاح شوف يتضمن طابور الإعلام وبمشاركة فرق البطولة احتفالية كبيرة وفقرات فنية فلكلورية لفرقة عجميات للفنون الشعبية بقيادة الفنان عمر عجمي .