فرانكفورت بقيادة مرموش يواجه ليفسكي البلغاري بدوري المؤتمر الأوروبي الليلة

يستعد الدولي المصري عمر مرموش المحترف في صفوف فرانكفورت الألماني لمواجهة مرتقبة مساء اليوم الخميس أمام فريق ليفسكي صوفيا البلغاري، والتي تجمعهما ضمن منافسات ذهاب الملحق الفاصل المؤهل إلى دور المجموعات بمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.

موعد مباراة فرانكفورت وليفسكي صوفيا

يحل فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني ضيفاً ثقيلاً على نظيره ليفسكي صوفيا البلغاري مساء اليوم الخميس على استاد جورج اشباروهوف في تمام الساعة الثامنة مساء في مباراة الذهاب لتحديد المتأهل للمجموعات.

أرقام عمر مرموش بالدوري الألماني

شارك عمر مرموش في 60 مباراة بالدوري الألماني قبل بداية مشواره مع فرانكفورت، حيث سجل 8 أهداف، وصنع 6 تمريرات حاسمة، حيث خاض 39 مباراة مع فولفسبورج سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفا واحدا، بينما دافع عن ألوان شتوتجارت فى 21 مباراة، أحرز فيها 3 أهداف وصنع 5