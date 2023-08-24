آخر الاستعدادات لمهرجان القاهرة للدراما بالعلمين الجديدة (شاهد)

عرض برنامج “صباح الخير يا مصر” تقريرًا بعنوان اليوم الخميس سيكون حافلا بالفعاليات في مهرجان العلمين الجديدة.

اقرأ أيضا .. مدينة العلمين تشهد أول أيام مهرجان القاهرة للدراما

نورث سكوير ستستضيف الحدث الأهم والأبرز

وذكر التقرير أن المنطقة الترفيهية بـ"نورث سكوير" ستستضيف الحدث الأهم والأبرز، وهو مهرجان القاهرة للدراما، والاستعدادات تتم على قدم وساق، ويتم وضع اللمسات الأخيرة في كل التجهيزات الخاصة بالمهرجان.

وقال موفد التليفزيون المصري، من العملين الجديدة: “ننتظر حدثا مبهجا سيبهر العالم كله وهو مهرجان القاهرة في نسخته الثانية، والبوابة جاهزة لدخول كل الفنانين والمخرجين والضيوف”.

المسرح الكبير الذي يستعد لاستقبال كل الفنانين

وتابع: “الشاطئ سيشهد المسرح الكبير الذي يستعد لاستقبال كل الفنانين وإعلان الجوائز الخاصة بالمهرجان في نسخته الثانية”، مؤكدًا أن المنطقة الترفيهية من أجمل مناطق العلمين الجديدة وسط البحر والأبراج والشاطئ.

ولفت، إلى أن الفنان تامر حسني سيحيي الحفل، وسيتم توزيع الجوائز على الفنانين والأعمال الدرامية طوال العام وليس مسلسلات رمضان فقط، كما سيتم تكريم شخصيات فنية كبيرة أضافت للدراما المصرية، وجرى مضاعفة الجوائز لـ16 جائزة، لتكريم أفضل المخرجين وموسيقى تتر وتصوير ومونتاج.

