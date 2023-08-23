مدينة العلمين تشهد أول أيام مهرجان القاهرة للدراما

أصبحت مدينة العلمين حديث العالم، خصوصًا بعد إقامة مهرجان العلمين الترفيهي الأكبر في مصر والمنطقة العربية والشرق الأوسط.

مهرجان العلمين:

ويشهد أسبوعه الأخير من مهرجان العلمين، بعد أن أثبت نجاحه واختلافه وتميزه إلى حد بعيد، حيث يروج للسياحة المصرية، ويضع العلمين الجديدة على خريطة السياحة العالمية، ولكن المدينة تفتح أبوابها للزوار طوال العام في جميع المواسم من جميع أنحاء العالم.

وتشهد العلمين حفلتين الأولى لفرقة "كايروكي"، والثانية لمطرب الراب العالمي "راس" والذي له جمهور كبير في مدينة العلمين وينتظره جمهور كبير من جميع الفئات العمرية.

مهرجان القاهرة للدراما:



وبعد ساعات قليلة العلمين الجديدة، تشهد أول أيام مهرجان القاهرة للدراما، والذي يُنظم للمرة الأولى على أرض العلمين في دورته الثانية، للاحتفال بمرور 60 سنة على إذاعة أول عمل درامي مصري وهو «مسلسل هارب من الأيام»، بمشاركة عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب والأجانب للاحتفال بمرور 60 سنة دراما.

وسيتم توزيع الجوائز على الفنيين وليس الفنانين فقط الذين قدموا الكثير لصناعة الدراما المصرية والعربية، بالإضافة إلى مشاركة الجمهور في التصويت للجوائز لجميع الفنانين برئاسة الفنان يحيى الفخراني.

كما شهدت مدينة العلمين، عروضًا للباليه والفرق الشعبية المصرية سواء من الأقصر، أو كفر الشيخ، أو الإسكندرية، ومنافسات ومسابقات لكرة الطائرة الشاطئية، ومسابقة جرى شاطئية.



جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية.