الطماطم بــ 8 جنيهات.. أسعارالخضراوات بالمنيا اليوم 24 -8-2023

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق الشعبية والمحلات بمحافظة المنيا ، اليوم الخميس 24 أغسطس 2023 ، إستقرارا في أسعار البيع والشراء ، حيث تراوح سعر الكوسه ، من 7 لــ 9 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر الطماطم من 8 لــ 10 جنيهات للكيلو .

وبلغ سعر البطاطس من 7 لــ 10 جنيهات، وتراوح سعر البصل من 9 لــ 17 جنيهًا للكيلو ، وتراوح سعر الجزر بدون عروش من 7 لــ 10 جنيهات، وبلغ سعر الفاصوليا من 19 لــ 25 جنيهًا للكيلو ، وتراوح سعر الباذنجان البلدي من 4 لـ 6.5 جنيهًا للكيلو ، وتراوح سعر الباذنجان أبيض من 4.5 لــ 6.5 جنيهًا للكيلو ، وبلغ سعر الفلفل رومي بلدي من 5 لــ 9 جنيهات، وتراوح سعر الفلفل الرومي صوب من 7 لــ 10 جنيهات، وتراوح سعر الفلفل حامى البلدي من 5 لــ 9 جنيهات.

وتراوح سعر الفلفل الوان من 14 لــ 30 جنيهًا للكيلو ، وبلغ سعر الملوخية من 3 لــ 5 جنيهات، وتراوح سعر الخيار صوب من 12 لــ 15 جنيهًا للكيلو ، وتراوح سعر الخيار البلدى من 8 لــ 12 جنيهًا للكيلو ، وتراوح سعر البامية من 25 لــ 30 جنيهًا للكيلو ، وبلغ سعر القلقاس من 5 لــ 9 جنيهات، وتراوح سعر البطاطا من 4 لــ 8 جنيهات، وتراوح سعر الثوم من 24 لـ 30 جنيهًا للكيلو ، وتراوح سعر اللفت من 1.5 لــ 2.5 جنيهًا للكيلو ، وبلغ سعر الكرنب «الواحدة 3 كيلو» من 2.5 إلى 3.5 جنيهًا للكيلو ، ويبلغ سعر السلق «1 رابطات كيلو الرابطة» 7.5 جنيهًا.

وفي سياق متصل شهدت أسعار بيع الفاكهة بالأسواق الشعبية والمحلات اليوم الخميس ، حيث تراوح سعر البرتقال صيفي من 9 لــ 15 جنيهًا للكيلو ، وتراوح سعر الجريب فروت من 7 لــ 15 جنيهًا للكيلو ، وبلغ سعر الليمون بلدي من 6 لــ 20 جنيهًا للكيلو ، وتراوح سعر الليمون الأضاليا من 4 لــ 7 جنيهات، وبلغ سعر العنب بناتي أصفر من 9 لــ 15 ، جنيهًا للكيلو وتراوح سعر العنب بناتي أحمر من 9 لــ 15 جنيهًا للكيلو ، وتراوح سعر التفاح المصرى من 16 لـ 26 جنيهًا للكيلو ، وبلغ سعر التفاح أمريكي ايطالي من 25 لـ 35 جنيهًا للكيلو ، وتراوح سعر التفاح السوري من 18 لــ 28 جنيهًا للكيلو .

وبلغ سعر البلح الرملي من 7 لــ 10 جنيهات، وتراوح سعر الجوافة من 6 لــ 12 جنيهًا للكيلو ، وبلغ سعر الرمان من 6 لــ 14 جنيهًا للكيلو ، وبلغ سعر الكانتلوب من 6 لــ 14 جنيهًا للكيلو ، وتراوح سعر الشمام من 7 لـ 11 جنيهًا للكيلو ، وبلغ سعر المانجو عويس من 25 لــ 35 جنيهًا للكيلو ، وتراوح سعر المانجو سكرى من 15 لـ 21 جنيهًا للكيلو ، وبلغ سعر البطيخ 1 «8:10 كيلو» من 30 إلى 40 جنيهًا .

وبلغ سعر البرقوق مستورد «2 كيلو» 30 جنيهًا للكيلو ، وتراوح سعر الكمثرى خشابى من 12 لــ 22 جنيهًا للكيلو ، وتراوح سعر الكمثرى ثلاجة من 15 لــ 25 جنيها، يبلغ سعر الأناناس 50 جنيهًا للكيلو ، وتراوح سعر الدوم من 20 لــ 40 جنيهًا للكيلو ، وبلغ سعر الكريز (الكيلو) 25 جنيهًا ، يبلغ سعر الكيوى 26 جنيهًا للكيلو ، وتراوح سعر الأفوكاتو من 60 لــ 90 جنيهًا للكيلو.

جديرا بالذكر ، أن مديرية التموين بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمود يوسف وكيل الوزارة ، تشن حملات تموينية وتفتيشية على مدار اليوم ، على الأسواق الشعبية وذلك للتأكد من البيع بالسعر المقرر ، وكذلك جودة المعروض من المنتجات الغذائية .