أسعار الخضراوات والفاكهة بأسواق كفر الشيخ اليوم

شهدت أسواق مدن وقرى محافظة كفرالشيخ، تفاوتت في أسعار الخضراوات والفاكهة ، الجمعة، ورصدت " بوابة الوفد" أسعار الخضراوات والفاكهة بأسواق محافظة كفرالشيخ، حيث تشهد الخضراوات والفاكهة استقرارًا في أسعارها داخل أسواق مراكز ومدن المحافظة خلال هذه الفترة.

وتراوح سعر الطماطم بين 11جنيهًا إلى 12 جنيهًا، والخيار 15 جنيهًا والكوسة 15 جنيهًا والجزر 15جنيهًا والباذنجان 10 جنيهات والليمون 25 جنيهًا والفلفل 10 جنيهات والفلفل الألوان 30 جنيهًا والبصل 15 جنيهًا.

وجاءت أسعار الفواكه كما يلي سعر الشمام تراوح من 15 جنيهًا إلى 20 جنيهًا والبرقوق 40 جنيهًا والعنب الأحمر 25 جنيهًا والعنب الأخضر 30 جنيهًا والبرتقال 15 جنيهًا والجوافة 30 جنيهًا والموز 25 جنيهًا والعنب الأسود 30 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 60 و80 جنيهًا، و سعر كيلو المكرونة بين 60 و90 جنيهًا، وجاء سعر كيلو البوري بين 140 جنيهًا و150 جنيهًا.