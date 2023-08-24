أسعار زيت الطعام صباح اليوم الخميس.. واستقرار الجملة

أسعار زيت الطعام.. شهدت أسعار زيت الطعام خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس في الأسواق المصرية ولدى تجار الجملة استقرارًا، وخيم الثبات لدى المستهلك خلال التعاملات، حيث ثبت سعر زيت الذرة المكرر، عند 50,000 جنيه للطن.

وخيم الهدوء والثبات لدى المستهلك خلال التعاملات، إذ تراوح ما بين 62 إلى 125 جنيهًا، حسب نوع وزنة كل زجاجة.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار زيت الطعام صباح اليوم الخميس في الاسواق المصرية والمحلية ولدى تجار الجملة، وجاءت اسعاره على النحو الاتي:

أسعار زيت الطعام اليوم في مصر

زيت الطعام

استقر سعر طن زيت الذرة الخام في السوق المحلي، عند 42,000 جنيه للطن.

سعر زيت الذرة المكرر

وثبت سعر زيت الذرة المكرر، عند 50,000 جنيه للطن.

سعر زيت صويا مكرر

وشهد سعر طن زيت الصويا المكرر، ثباتًا في قيمته، مسجلًا 47,000 جنيه للطن.

زيت عباد الشمس المكرر

وثبتت أسعار زيت عباد الشمس المكرر، عند مستوى 49,000 جنيه للطن.

زيت الأولين

وثبت سعر زيت الأولين، مسجلًا 47,500 جنيه للطن.

سعر الزيت للمستهلك

وبلغ سعر زيت عافية ذرة "700 مل" نحو 62 جنيهًا، وسجل سعر زيت كريستال ذرة "1" لتر 70 جنيهًا، وزيت عباد 2.25 لتر 125 جنيهًا، وزيت سلايت ذرة "750 مل" 50 جنيهًا، وسعر زيت حلوة "700 مل" 42 جنيهًا، وزيت قلية خليط "1" لتر 62 جنيهًا، بينما سجل سعر زيت عباد 1.6 لتر 82 جنيهًا.

وأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية على المصيلحى، خلال افتتاح مكتب السجل التجاري النموذجي بطنطا، إن احتياطي الزيت يكفي 3.9 شهر، منوها بأن مصر تستورد نحو 97% من احتياجاتها لافتا إلى أن أسعار زيت عباد خلال الفترة الماضية شهدت تراجعات، فيما شهدت أسعار الفول الصويا ارتفاعات.

ويتم طرح زيت الطعام بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وعلى بطاقات التموين بسعر 30 جنيهًا للعبوة وزن 800 جرام، ضمن العديد من السلع الغذائية الأخرى، بأسعار مخفضة مقارنة بنفس أسعار المنتجات المثيلة في الأسواق الأخرى.