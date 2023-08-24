روسيا تدك مواقع لجبهة النصرة بسوريا

أعلن مركز المصالحة الروسي، أن القوات الجوية الروسية، نفذت سلسلة ضربات على مواقع قيادة جبهة النصرة الإرهابية شمال غرب إدلب في سوريا.

وأعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي فاديم كوليت، أن الضربات الروسية أسفرت عن تصفية 25 مسلحا.

وقال كوليت في إفادة صحفية: "ضربت القوات الجوية الروسية في الـ22 من أغسطس الجاري مراكز قيادة جبهة النصرة الإرهابية في قرية باتنتة على بعد9 كم شمال غرب مدينة إدلب، ما أسفر عن مقتل 25 مسلحا تابعا للنصرة متورطين في شن سلسلة هجمات إرهابية على مواقع القوات الحكومية السورية والبنية التحتية المدنية".

وأعاد المتحدث توجيه الدعوة الروسية لقادة الجماعات المسلحة غير القانونية للتخلي عن سياسة الاستفزازات واتخاذ طريق التسوية السلمية للصراع.