عبده يحيى: التدرب تحت قيادة حسام حسن كان حلما وتحقق

أكد عبده يحيى، نجم فريق غزل المحلة، أنه راض عن فترة تواجده بالمصري البورسعيدي، مشيرا إلى أن التدرب تحت قيادة حسام حسن كان حلما بالنسبة له.

وقال يحيى في تصريحات تلفزيونية: " لا أعلم سبب عدم تفعيل المصري البورسعيدي لبند الشراء الخاص بي من نادي غزل المحلة، ولكنني راض عن الفترة التي قضيتها بين جدران المصري".

وتابع: " ذهبت في البداية للمصري خلال فترة تواجد حسام حسن كمدير فني للفريق، وخضت معه أغلب المباريات، وكان حلما بالنسبة لي أن أتدرب تحت قيادته".

وواصل: "لا أستطيع القول أن بند الشراء الخاص بي كان سيفعل في حالة استمرار حسام حسن مع الفريق، فلا أحد يعلم الغيب".

وأتم: "لم أتحدث مع ميمي عبد الرزاق بشأن عدم مشاركتي تحت قيادته، فأنا لم أعتد الحديث مع أي مدرب بشأن دقائق مشاركتي".

عبده يحيى: كنت قريبا من الانتقال للزمالك

كشف عبده يحيى، نجم فريق غزل المحلة الأول لكرة القدم، عن كواليس اقترابه من الانتقال إلى نادي الزمالك خلال الفترة الماضية.

وقال يحيى: " في تلك الفترة كنت أستعد لحفل زفافي، وعقدت جلسة مع المستشار مرتضى منصور، رئيس النادي السابق، وكانت الأمور قريبة من الحسم لولا عدم موافقة نادي غزل المحلة".

وتابع: " احترمت قرار النادي برفض عرض الزمالك، وانتظرت لحين وصول عرض أفضل ".

وأتم: " أبديت رغبتي بالانضمام للزمالك عندما جلست مع مسؤولي النادي الأبيض، فهو حلم لأي لاعب مصري الانضمام لأحد قطبي القمة، الأهلي والزمالك ".