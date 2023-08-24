عبده يحيى: التدرب تحت قيادة حسام حسن كان حلما وتحقق
أكد عبده يحيى، نجم فريق غزل المحلة، أنه راض عن فترة تواجده بالمصري البورسعيدي، مشيرا إلى أن التدرب تحت قيادة حسام حسن كان حلما بالنسبة له.
وقال يحيى في تصريحات تلفزيونية: " لا أعلم سبب عدم تفعيل المصري البورسعيدي لبند الشراء الخاص بي من نادي غزل المحلة، ولكنني راض عن الفترة التي قضيتها بين جدران المصري".
وتابع: " ذهبت في البداية للمصري خلال فترة تواجد حسام حسن كمدير فني للفريق، وخضت معه أغلب المباريات، وكان حلما بالنسبة لي أن أتدرب تحت قيادته".
وواصل: "لا أستطيع القول أن بند الشراء الخاص بي كان سيفعل في حالة استمرار حسام حسن مع الفريق، فلا أحد يعلم الغيب".
وأتم: "لم أتحدث مع ميمي عبد الرزاق بشأن عدم مشاركتي تحت قيادته، فأنا لم أعتد الحديث مع أي مدرب بشأن دقائق مشاركتي".
عبده يحيى: كنت قريبا من الانتقال للزمالك
كشف عبده يحيى، نجم فريق غزل المحلة الأول لكرة القدم، عن كواليس اقترابه من الانتقال إلى نادي الزمالك خلال الفترة الماضية.
وقال يحيى: " في تلك الفترة كنت أستعد لحفل زفافي، وعقدت جلسة مع المستشار مرتضى منصور، رئيس النادي السابق، وكانت الأمور قريبة من الحسم لولا عدم موافقة نادي غزل المحلة".
وتابع: " احترمت قرار النادي برفض عرض الزمالك، وانتظرت لحين وصول عرض أفضل ".
وأتم: " أبديت رغبتي بالانضمام للزمالك عندما جلست مع مسؤولي النادي الأبيض، فهو حلم لأي لاعب مصري الانضمام لأحد قطبي القمة، الأهلي والزمالك ".