غزل المحلة يحسم موقفه من بيع احمد ميهوب لبيراميدز

كشف خالد عيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة عن موقفه من بيع أحمد ميهوب إلى نادي بيراميدز خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.



كشف خالد عيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة عن موقفه من بيع أحمد ميهوب إلى نادي بيراميدز خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.إقرأ أيضًا..

قال خالد عيد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور :"بيراميدز مهتم بضم أحمد ميهوب وليس لدي مانع في رحيله وأملك تعويضه".

وأضاف: "فوجئت برحيل صابر عيد عن غزل المحلة، وإدارة النادي تدعمنا بقوة وهناك تواصل أيضا مع وليد خليل".

وواصل: "نعد جمهور غزل المحلة بالمنافسة بقوة بالصعود إلى الدوري الممتاز".

واختتم: " سنلعب كل مباريات القسم الثاني بهدف الفوز فقط"