مليون وأربعمائة ألف جنيه دعماً لمستشفى الإصابات بجامعة أسيوط

صرح الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، بأن مستشفيات الجامعة تعد من أكبر المستشفيات في مصر التي تخدم ملايين المرضى سنويًا في مختلف التخصصات الطبية. تضم هذه المستشفيات أفضل الكفاءات من الأطباء والتمريض والإداريين. ولذلك تم توجيه خطط التطوير والتوسع في هذه المستشفيات لرفع كفاءة الخدمة المقدمة بها، وهذا يدعم خطط الدولة في توفير أفضل رعاية صحية للمواطن المصري.

من بين المستشفيات التابعة لجامعة أسيوط، يعتبر مستشفى الإصابات والطوارئ من أكبر المستشفيات المتخصصة في جمهورية مصر، وهو مجهز وفقًا لأحدث النظم الطبية المتقدمة. يقدم هذا المستشفى خدمات العلاج لضحايا الإصابات والحوادث في كافة محافظات الصعيد.

وقد أشار الدكتور أحمد المنشاوي إلى أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه مؤسسات ومنظمات العمل الخيري في دعم الخدمات الطبية بمستشفيات أسيوط الجامعية بشكل عام، ومستشفى الإصابات بشكل خاص. وأثنى على التعاون المثمر بين جامعة أسيوط وجمعية الشيخ عبد الله النوري الخيرية الكويتية.

وفي سياق آخر، أكد الدكتور محمود عبدالعليم، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أهمية القطاع الصحي في جامعة أسيوط، موضحاً أنه يعد من القطاعات المهمة والصعبة نظرًا لارتباطه بحياة وصحة المصريين. وأضاف أن الدولة تولي هذا القطاع أولوية مهمة وتدرجه ضمن خطط التنمية ورؤية صـرح الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، بأن مستشفيات الجامعة تُعَدّ من أكبر المستشفيات في مصر التي تخدم ملايين المرضى سنويًا في مختلف التخصصات الطبية.

وأوضح أنها تضم أفضل الكفاءات الطبية في الأطباء والتمريض والإدارة، مما ارتأى ضرورة وجود خطط تطوير وتوسع في هذه المستشفيات لرفع كفاءة الخدمة المقدمة بها. وأشار إلى أن هذا يدعم خطط الدولة لتوفير أفضل رعاية صحية للمواطن المصري.

وتحدث رئيس الجامعة بخصوص مستشفى الإصابات والطوارئ، حيث أوضح أنه يعد أكبر مستشفى متخصص على مستوى الجمهورية، ومُجِهَزٌ وفقًا لأحدث النظم الطبية المتقدمة. ويهدف المستشفى إلى خدمة ضحايا الإصابات والحوادث في كافة محافظات الصعيد.

وأكد أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات ومنظمات العمل الخيري في دعم الخدمات الطبية بمستشفيات جامعة أسيوط وبالأخص مستشفى الإصابات الجديد. كما أشاد بالتعاون المثمر مع جمعية الشيخ عبد الله النوري الخيرية الكويتية التي تقدم دعمًا كبيرًا في هذا الصدد.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمود عبد العليم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أهمية القطاع الصحي في جامعة أسيوط، نظرًا لارتباطه المباشر بصحة المصريين وحياتهم. وأشار إلى أن الدولة تولي هذا القطاع أولوية كبيرة وتضمنه ضمن خطط التنمية ورؤية مصر 2030.

وأضاف الدكتور عبد العليم أن جمعية الشيخ عبد الله النوري الخيرية بالكويت قد تبرعت بمبلغ مليون وأربعمائة ألف جنيه مصري، بهدف تحقيق تأثير إيجابي في الخدمات التي يتلقاها المواطنون.

واستقبل الدكتور عبد العليم، في مكتبه، الدكتور عمر فرغلي، مدير قطاع المشاريع بجمعية الشيخ عبد الله النوري الخيرية، والدكتور محمد صلاح الدين، المدير التنفيذي لشركة دراجلاب ومنسق الزيارة. حيث قاموا بجولة ميدانية في مستشفى الإصابات بحضور الدكتور أسامة فاروق، المدير التنفيذي للمستشفى، والدكتور محمد عبد الحميد، نائب مدير المستشفى للشؤون الطبية، والدكتور سعيد متولي، مسؤول وحدة العناية المركزة بالمستشفى وعدد من الإداريين.

وخلال الجولة، تمت متابعة وتفقد وحدة التعقيم المركزي والمعمل الرئيس بالمستشفى، بالإضافة إلى الخدمات المركزية مثل المغسلة والمجفف ومفرمة النفايات التي تعاملها بطريقة آمنة للتخلص منها. كما تم تفقد أعمال إنشاء مقر بوابة دخول العاملين فقط بالمستشفى، وهي بوابات إلكترونية مزودة بأحدث التقنيات بما في ذلك تقنية الباركود والبصمة.

وتم استعراض المشاريع المستقبلية التي تشمل استكمال أعمال التشطيبات في أحد مباني مستشفى الإصابات، وإنشاء جسر نفق سيتم من خلاله ربط المستشفى الرئيسي بالمستشفى الجديد لتسهيل حركة المرضى والمترددين في جامعة أسيوط.

وأشاد رئيس الجامعة بالعلاقات الودية المتينة بين مصر والكويت، وقوة الترابط بين البلدين. كما أشاد بدور الجمعية الشيخ عبد الله النوري الخيرية في توفير الرعاية والدعم من خلال برامجها الإغاثية والمشاريع التنموية في مصر وأجزاء أخرى من العالم.

دعم مستشفى الإصابات بجامعة أسيوط من الكويت بمليون وأربعمائة ألف جنيه مصري

دعم مستشفى الإصابات بجامعة أسيوط من الكويت بمليون وأربعمائة ألف جنيه مصري

دعم مستشفى الإصابات بجامعة أسيوط من الكويت بمليون وأربعمائة ألف جنيه مصري

دعم مستشفى الإصابات بجامعة أسيوط من الكويت بمليون وأربعمائة ألف جنيه مصري

دعم مستشفى الإصابات بجامعة أسيوط من الكويت بمليون وأربعمائة ألف جنيه مصري

دعم مستشفى الإصابات بجامعة أسيوط من الكويت بمليون وأربعمائة ألف جنيه مصري

دعم مستشفى الإصابات بجامعة أسيوط من الكويت بمليون وأربعمائة ألف جنيه مصري

دعم مستشفى الإصابات بجامعة أسيوط من الكويت بمليون وأربعمائة ألف جنيه مصري

دعم مستشفى الإصابات بجامعة أسيوط من الكويت بمليون وأربعمائة ألف جنيه مصري

دعم مستشفى الإصابات بجامعة أسيوط من الكويت بمليون وأربعمائة ألف جنيه مصري

دعم مستشفى الإصابات بجامعة أسيوط من الكويت بمليون وأربعمائة ألف جنيه مصري

دعم مستشفى الإصابات بجامعة أسيوط من الكويت بمليون وأربعمائة ألف جنيه مصري

دعم مستشفى الإصابات بجامعة أسيوط من الكويت بمليون وأربعمائة ألف جنيه مصري

دعم مستشفى الإصابات بجامعة أسيوط من الكويت بمليون وأربعمائة ألف جنيه مصري

دعم مستشفى الإصابات بجامعة أسيوط من الكويت بمليون وأربعمائة ألف جنيه مصري

دعم مستشفى الإصابات بجامعة أسيوط من الكويت بمليون وأربعمائة ألف جنيه مصري

دعم مستشفى الإصابات بجامعة أسيوط من الكويت بمليون وأربعمائة ألف جنيه مصري

دعم مستشفى الإصابات بجامعة أسيوط من الكويت بمليون وأربعمائة ألف جنيه مصري