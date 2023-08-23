خالد جاد الله: بيبو يستحق منصبه الجديد في الأهلي وهذا رأيي في رحيل عبد الحفيظ

أكد خالد جاد الله ، نجم الأهلي الأسبق ، أن خالد بيبو يستحق منصبه الجديد كمديرًا للكرة لأنه عمل لسنوات في القلعة الحمراء وتدرج في عدة مناصب على مستوى الأكاديميات وقطاع الناشئين.

وقال جاد الله عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور):" أتمنى التوفيق لخالد بيبو في مهام منصبه الجديد كمدير للكرة خاصة أنه جاء بعد شخصية رائعة من أبناء الأهلي المخلصين بقيمة سيد عبد الحفيظ.

وأشار إلى أن عبد الحفيظ من أبناء الأهلي وأعطى الكثير خلال سنوات طويلة كمدير للكرة.

وعلق جاد الله قائلاً:" كأحد أبناء الأهلي ، ندعم أي قرار لمجلس الإدارة ومن المؤكد أن هناك أسباب لهذا القرار أو رؤية للتغيير وهو أمر نحترمه".

جاد الله: من حق الأهلي أن يحلم بالتتويج بلقب مونديال الأندية

أكد خالد جاد الله ، نجم الأهلي الأسبق ، أن الفريق الأحمر قدم موسماً استثنائياً وحقق كل البطولات التي خاضها في الموسم الماضي.

وقال جاد الله عبر برنامج الريمونتادا إن الأهلي منظومة متكاملة وهناك أهداف واستراتيجية لمجلس الإدارة ويسير الجميع عليها بشكل كبير.

وأشار إلى أن طموح الأهلي في تحقيق لقب مونديال الأندية حق مشروع موضحاً أنه إذا تحقق هذا الأمر سيكون إنجازاً كبيراً ويحتاج إلى مجهود مميز وتخطيط متواصل.