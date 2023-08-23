الأهلي يخاطب اتحاد الكرة للمرة الثانية لمعرفة تفاصيل الفترة القادمة

أرسل النادي الأهلي خطابًا جديدًا اليوم الأربعاء للاتحاد المصري لكرة القدم، استفسر فيه عن الخطة المقبلة في الموسم الجديد، وذلك لترتيب أوضاعه قبل بدء المسابقات المحلية والإفريقية.

وجاء في بيان الأهلي «أنه تمت مخاطبة الاتحاد بتاريخ 15- 8- 2023، لمعرفة موعد ومكان إقامة بطولة السوبر المصري التي تقام سنويًّا من مباراة واحدة بين بطلي الدوري والكأس، ولائحة البطولة، والحقوق التسويقية والجوائز الخاصة بها".

وتابع البيان" وطلب النادي في ذات الخطاب إخطاره بما إذا كانت هناك بطولات مستحدثة سوف يتم إدراجها على أجندة الاتحاد، أو رابطة الأندية، وموعد ومكان إقامتها، إن وجدت، وكذا اللائحة الخاصة بها، لتوفير المعطيات اللازمة للجهاز الفني للأهلي للقيام بترتيباته الإدارية والفنية وتحديد أولويات المشاركة قبل انطلاق الموسم الجديد المزدحم بالمسابقات المحلية والقارية..

لكن الأهلي لم يتلق ردًّا بهذا الخصوص حتى الآن». وجدد النادي في خطاب اليوم ضرورة موافاته وبشكل عاجل بالطلبات المشار إليها، خصوصا أنها تأتي في إطار الحقوق المشروعة للأندية حتى تتمكن من الترتيب والتجهيز للموسم المقبل.