محامي كهربا: الساعات المقبلة قد تشهد اتصالا مع إدارة الزمالك الجديدة

أكد أشرف عبد العزيز، محامي محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، أن هناك مهلة شهرين لسداد غرامة اللاعب المقررة لصالح نادي الزمالك.

وقال أشرف خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "من الوارد زيادة مدة المهلة وفقا للوائح، العمل دائما يكون طبق اللوائح والقوانين الدولية لأننا نستفاد من هذه المهلة لأن هناك طرف ثاني وهو أفيش، نعمل من أجل التواصل معهم وتقسيم العقوبة".

وأضاف: "لم يحدث أي تواصل مع الزمالك حتى الآن، الأمر اختلف تماما ومن الممكن أن يتم عقد محادثات في الفترة المقبلة، حينها سنقدم عروضنا ويتم الاتفاق".

كهربا يتواصل مع إدارة الزمالك لتقسيط الغرامة

وأتم: "من الوارد تقديم عرض للجنة الثلاثية للزمالك لتقسيط غرامة كهربا، قد تشهد الساعات المقبلة تواصل معهم بخصوص هذا الشأن".