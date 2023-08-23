كواليس محاولة الأهلي الاستغناء عن كهربا

كشف الساعات الأخيرة، عن مفاجأة تتعلق بمحاولة الأهلي المصري الاستغناء عن لاعبه محمود عبدالمنعم "كهربا" مع بداية العام الجاري.

وحاول الأهلي الاستغناء عن كهربا في يناير الماضي، وذلك بحسب تصريحات محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري، حيث أراد النادي الأحمر إدراجه في صفقة مروان عطية.

وكان الأهلي تعاقد مع مروان عطية من صفوف الاتحاد السكندري لمدة 4 مواسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وبعد أكثر من 8 أشهر، خرج محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري ليكشف كواليس جديدة عن الصفقة، ليفجر مفاجأة حول محمود كهربا، حيث رفض التعاقد معه رغم محاولة الأهلي وضعه ضمن الصفقة.

وقال مصيلحي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "صدى البلد" المصرية: "مروان عطية انضم للأهلي مقابل 29 مليون جنيه، ورحيل مروان جاء بمقابل مالي جيد في وقت مناسب جدا".

وأضاف: "الأهلي تفاوض معنا لضم مروان عطية عن طريق محمود الخطيب رئيس النادي وعدلي القيعي وأمير توفيق مسؤولي التعاقدات في منزلي، وعرضوا عليَّ عمار حمدي ومحمد محمود ومحمود كهربا ضمن الصفقة".

وأنهى رئيس الاتحاد السكندري قائلا: "رفضت ضم كهربا، هو لاعب كبير بالطبع، لكن كان رأيي وقتها أن هناك مشاكل مع نادي الزمالك ولم أرغب أن أكون طرفا فيها، ولم أصدق أن الإيقاف سيتم رفعه عن اللاعب في 11 يناير/كانون الثاني، كنت أخشى دخول تلك الأزمة".

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وقع غرامة مالية على كهربا، قدرها أكثر من مليوني دولار لصالح نادي الزمالك، بعدما فسخ اللاعب تعاقده مع النادي من طرف واحد في صيف 2019.

وتأخر كهربا في سداد الغرامة ليتم إيقافه لـ6 أشهر، قبل أن يعود في يناير الماضي، لكنه بات مهددا بالإيقاف مجددا، في شهر سبتمبر المقبل، لمدة 6 أشهر، بسبب عدم سداد الغرامة حتى الآن.

