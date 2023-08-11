محامي كهربا: ننتظر حيثيات الفيفا و القضية قد تمتد لـ يوليو المقبل

أكد أشرف عبدالعزيز محامي محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، أنه من الصعب الإعلان عن أي شئ يخص الأزمة مع نادي ديبورتيفو أفيس البرتغالي، مشيرًا إلى أن العقوبة تضامنية، وحتى مع اندماج النادي البرتغالي وتغيير اسمه فهذا لا يعفيه من دفع الغرامة.

وقال محامي كهربا في تصريحات تليفزيونية : "تغيير اسم النادي أو اندماجه مع مؤسسة آخرى، لا يُعفيه مطلقا من الغرامة المالية التضامنية بينه وبين كهربا، وسيحدث تواصل معاهم لانهاء الأزمة، وهم مفروض ضدهم عقوبة بالمنع من القيد، وبالتالي فأنه لن يقوم بتسجيل أي لاعب جديد إلا في حال تسديد العقوبة".

وأضاف: "صدر قرار من جانب لجنة الانضباط بشأن كهربا وننتظر الحصول على حيثيات هذا القرار، وسنتحرك وفقًا لهذه الحيثيات التي طلبنا الحصول عليها من جانب الفيفا".

وواصل: "أي قرار تصدر حيثياته من جانب الفيفا، يكون لك حق الاعتراض، ومع طلب الحيثيات يتوقف عداد المهلة حتى إرسالها إلى الطرف الذي طلبها بشكل رسمي، وهو ما حدث في المرة السابقة، ومن الممكن أن تصل خلال 60 أو 70 يوم".

وأكمل: "من الوارد أن تمتد القضية لفترة آخرى، طالما يتم السير وفقًا لمظلة القوانين واللوائح، ومن الوارد أن تمتد قضية كهربا حتى شهر يوليو 2024".

وأكد: "نحن جاهزين لدفع الغرامة المالية طبقا للوائح، وكهربا ملتزم للغاية في الفترة الأخيرة ويركز فقط في الملعب، ودائمًا أوجه له النصائح وهو يعتبر مثل ابنائي تماما، واتعامل معه على هذا الاساس بعيدا عن الشغل، وأنا حريص على متابعته طوال الوقت وكذلك والده يتابعه باستمرار وكل التحية والتقدير له".

وحول قضية حسين الشحات مع محمد الشيبي، قال: "لم يصلنا أي شئ رسمي بشأن وجود إعلان رسمي عن وجود قضية، ولا يتم التحدث في وسائل الإعلام عن أي قضية إلا بعد انتهائها".

وأتم: "اعتقد أن الشيبي قدم بلاغ بالفعل، وأنا محامي لعدد من اللاعبين في الاهلي والزمالك وبيراميدز".