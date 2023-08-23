تحذيرات في أوكرانيا من انقطاع التيار الكهربائي عن لفوف خلال الشتاء

قال رئيس بلدية لفوف، "أندريه سادوفي"، إن مدينة لفوف غربي أوكرانيا، يُمكن أن تبقى من دون كهرباء مُدة شهر أو شهرين خلال فصل الشتاء، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الأربعاء.

وأوضح: "نحن بحاجة للاستعداد لوضع قد تبقى فيه مدينة لفوف من دون كهرباء لمدة شهر أو حتى شهرين، فعندما يكون الوضع صعبًا خلال الشتاء سيزيد الطلب على مولدات الديزل ونقل المياه، وحينها يجب أن توفر المدينة كل هذه الاحتياجات".

وشدد على أن المدينة يجب أن تستعد لفترات صعبة للغاية، بالنظر إلى انخفاض هامش أمان نظام الطاقة بشكل كبير.

انقطاع الكهرباء:

وأشار خبير الطاقة يوري كورولتشوك، في وقت سابق إلى أن أوكرانيا ستواجه أزمة لا مفر منها الشتاء المقبل ستتمثل في انقطاع الكهرباء لأجل غير مسمى، وحتى من دون الضربات الصاروخية الروسية.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة "Ukrenergo"، فلاديمير كودريتسكي، إن الشركة "مستعدة لأسوأ السيناريوهات" وأن المحطات الفرعية يمكن أن تعمل بطاقة قصوى في الشتاء، رغم أنها لن تكون قادرة على استعادة جميع منشآت الطاقة المتضررة مع بداية موسم التدفئة الجديد.

وأشار كودريتسكي إلى أنه تم تدمير ما بين ثلث إلى نصف نظام الطاقة الأوكراني، بما في ذلك مرافق الشركة وشبكات التوليد والتوزيع.

وذكرت السلطات الأوكرانية أن أكثر من نصف منشآت الطاقة في البلاد تضررت، وفي وقت لاحق، صرح رئيس الوزراء دينيس شميغال أن شركة Ukrenergo قد أكملت حوالي 60% من الأعمال المخطط لها لاستعادة الشبكات.

وفي الوقت ذاته، أقر مكتب الرئيس الأوكراني، بأن الشتاء المقبل سيكون أكثر صعوبة بالنسبة لنظام الطاقة في أوكرانيا مقارنة بالعام الماضي.