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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر للطائرة سيدات بتأهلهم لنهائي أمم أفريقيا والصعود لكأس العالم

بوابة الوفد الإلكترونية

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلي منتخب مصر للطائرة سيدات، بعد تحقيق إنجازًا غائبًا منذ عام 2003 بالتأهل إلى نهائي أمم إفريقيا والصعود إلى كأس العالم 2025 للمرة الأولى منذ نسخة 2006.

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وزير الشباب: مصر أصبحت قبلة لاستضافة جميع الأحداث الرياضية العالمية والقارية

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وزير الشباب: دعم القيادة السياسية سببًا رئيسيًا في الإنجازات المتتالية للرياضة المصرية


وتغلب منتخب مصر على رواندا في نصف نهائي أمم إفريقيا بثلاثة أشواط دون مقابل في البطولة المقامة بياوندي عاصمة الكاميرون.


قال الدكتور أشرف صبحي: " مبروك لمنتخب مصر للسيدات في كرة الطائرة على تأهلهم إلى نهائي بطولة أمم إفريقيا والصعود لكأس العالم، وذلك يعكس أداءكم القوي  والتفوق خلال منافسات البطولة، كل التوفيق وتحقيق لقب بطولة أمم إفريقيا في كرة الطائرة.".


وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن دعم القيادة السياسية وتقديم كل سبل الدعم لأبنائها من الرياضيين، من أجل ارتقاء مستواهم والفوز بميدالية أولمبية، سببًا رئيسيًا في الإنجازات المتتالية لأبطالنا في مختلف اللعبات علي كافة المستويات والاصعدة القارية والعالمية.

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