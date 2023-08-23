حبس 5 أشخاص بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي

حبست النيابة العامة 5 أشخاص من بينهم أجانب 4 أيام على ذمة التحقيقات في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم بالاتجار بالنقد الأجنبي والتحفظ على الأموال المضبوطة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين يحملان جنسية غير المصرية، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" – 2 ماكينة عد نقود، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص حال استقلالهم سيارة قيادة أحدهم بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة الشروقوعُثر بحوزتهم على مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"، وسيجارة مشتعلة تحتوى على مخدر الحشيش.

و بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما أقر أحدهم بحيازته للسيجارة بقصد التعاطي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.