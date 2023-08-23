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الأربعاء 23 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الاحتفال بعيد وفاء النيل بقصر المنيل

أدوات وأواني شرب
أدوات وأواني شرب المياه الخاصة بالأمير محمد علي

 تحت عنوان "النيل شريان الحياة"، نظم متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل معرضًا أثريًا مؤقتًا عن المياه، في إطار الاحتفال بعيد وفاء النيل والذي يوافق ١٥ أغسطس من كل عام.

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"الماء سر الحياة" و"وفاء النيل" محاضرات وورش فنية بالمنيا

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ثقافة أسيوط الجديدة تحتفل بذكرى وفاء النيل

 وأشارت آمال صديق، مدير عام متحف قصر المنيل، أن المعرض سوف يستمر لمدة شهر ويضم مجموعة مميزة من أدوات وأواني شرب المياه الخاصة بالأمير محمد علي ومجموعة من القطع الأثرية من عصر الأسرة العلوية تعرض للمرة الأولى، ومنها نيشان ورصيعة النيل، وطست وأبريق من البلور مزين بتلبيسة من الفضة على شكل أفرع نباتية، وثلاجة مياه من الفضة، وكذلك مجموعة من الدوارق والأكواب مصنوعة من البلور كانت تستخدم لشرب المياه، بالإضافة إلى مجموعة معروضات متنوعة تخص نهر النيل.

أدوات وأواني شرب المياه الخاصة بالأمير محمد علي
أدوات وأواني شرب المياه الخاصة بالأمير محمد علي

 

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