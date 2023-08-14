تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في الفترة الأخيرة، تقديم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية في فرع ثقافة المنيا، المُدار برئاسة الدكتورة رانيا عليوة والتابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل.

وقد استضاف بيت ثقافة دلجا في هذا السياق رواد مكتبة الطفل للاستمتاع بفقرات متنوعة للقراءة والإطلاع في المكتبة، بالإضافة إلى التعرف على أنشطة الإجازة الصيفية في الموقع. وعلى سبيل المثال، قامت مكتبة إبوان الثقافية بتقديم تدريب على الصيانة الدورية لنظام التشغيل Windows، والذي قدمه محسب عبد الحميد.

وفي نفس السياق، قدمت مكتبة بلهاسة الثقافية محاضرة بعنوان "الماء سر الحياة"، حيث قدمها علي شحاته وناقش فيها أهمية الماء وطرق الحفاظ عليه. فالماء يعتبر من أساسيات الحياة على الأرض، فهو عصب الحياة لجميع الكائنات الحية. لذا يجب المحافظة على المياه من التلوث وترشيد استخدامها في الحياة اليومية كغسيل السيارات والاستحمام والوضوء، بالإضافة إلى ترشيد استخدام الماء في الزراعة لري الأراضي الزراعية.

وفي سياق آخر، نظمت مكتبة إسحاق الثقافية ورشة فنية للرسم بعنوان "وفاء النيل"، حيث قام عزة عبد الصبور حماد بتدريب الحضور. وعلى نفس النحو، قام قصر ثقافة مغاغة بتنظيم ورشة فنية للرسم والتلوين، تحت عنوان "وردة وبستان"، والتي قدمها طه حافظ.

تعمل الهيئة العامة لقصور الثقافة بجدية واجتهاد على تقديم الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة لكافة فئات المجتمع، بهدف تعزيز الوعي الثقافي والتربية على الفن والتقدم. ويستمر التفاعل والتبادل الثقافي في فروع الهيئة على مستوى محافظات مصر، حيث تسهم هذه المبادرات في إثراء المشهد الثقافي والفني في البلاد.

الماء سر الحياة ووفاء النيل محاضرات وورش فنية بالمنيا

الماء سر الحياة ووفاء النيل محاضرات وورش فنية بالمنيا

الماء سر الحياة ووفاء النيل محاضرات وورش فنية بالمنيا

الماء سر الحياة ووفاء النيل محاضرات وورش فنية بالمنيا

الماء سر الحياة ووفاء النيل محاضرات وورش فنية بالمنيا