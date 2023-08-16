نظمت مكتبة الطفل والشباب في باسيوط الجديدة برئاسة شيماء عبد العال محاضرة تثقيفية بعنوان "قدسية نهر النيل" في مقر المكتبة. قام بتقديم المحاضرة السيد محمد أحمد مصطفى الذي تناول في حديثه تاريخ عيد وفاء نهر النيل، حيث لعب النيل دورًا كبيرًا على مر التاريخ في حياة المصريين.

واستعرض المتحدث أهمية النيل في مصر القديمة، حيث يُعتبر مصدرًا للحياة والخير في مصر. كما رمز النيل للمصريين القدماء، وكانوا يعبدونه كإله يُطلق عليه اسم "اله حابي".

تأتي هذه المحاضرة ضمن توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني. وتُنظم بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، وتهدف إلى تنظيم فعاليات ثقافية وفنية متنوعة ضمن برنامج "ثقافتنا في أجازتنا" للموسم الصيفي الجديد.

وتعتبر المحاضرة، فرصة للشباب والأطفال في باسيوط الجديدة لاكتشاف تاريخ نهر النيل، وتعزيز الوعي بأهميته كثقافة محلية لا تزال حاضرة في حياتهم. يشارك المتحدث خبراته ومعلوماته المتعلقة بالنيل، مما يساعد على تعزيز التواصل بين الأجيال واحترام التراث المصري القديم في مجتمع يعيش في ظروف تغيرات سريعة.

من المتوقع أن تواصل مكتبة الطفل والشباب في باسيوط الجديدة تنظيم مثل هذه الفعاليات التثقيفية في المستقبل، لتشجيع القراءة والاستكشاف وتطوير المهارات الثقافية لدى الشباب والأطفال في المنطقة.

ثقافة أسيوط الجديدة تحتفل بذكرى وفاء النيل

ثقافة أسيوط الجديدة تحتفل بذكرى وفاء النيل

ثقافة أسيوط الجديدة تحتفل بذكرى وفاء النيل

ثقافة أسيوط الجديدة تحتفل بذكرى وفاء النيل