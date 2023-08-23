بث مباشر لمباراة الزمالك والحشد العراقي في البطولة العربية لليد "دون تقطيع"

يستعرض بوابة الوفد الإلكترونية خدمة بث مباشر لمباراة الزمالك والحشد العراقي مساء اليوم الأربعاء في البطولة التي تقام على الأراضي السعودية في منافسات البطولة العربية لليد موسم 2023_2024.

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الزمالك والبنك الأهلي في البطولة العربية

انطلقت البطولة العربية لكرة اليد التي تستضيفها السعودية في الفترة من 16 أغسطس حتى يوم 27 أغسطس الجاري، ويشارك من مصر في البطولة العربية لكرة اليد فريق نادي الزمالك ضمن المجموعة الثانية، وفريق البنك الأهلي ضمن المجموعة الأولى.

موعد مباراة الزمالك والحشد العراقي

تنطلق المباراة مساء اليوم الأربعاء الموافق 23 من شهر أغسطس2023، في تمام الساعة 7.30 مساء بتوقيت القاهرة، بجانب 7.30 أيضًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، و8.30 مساء بتوقيت الإمارات.

يواجه الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، نظيره فريق الحشد العراقي، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور ربع النهائي بالبطولة العربية للأندية لكرة اليد المؤهلة لكأس العالم للأندية "سوبر جلوب 2023"، المقامة حاليا بالمملكة العربية السعودية.

وتأهل فريق يد الزمالك إلى ربع النهائي بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية بالفوز في 3 مباريات والهزيمة في مباراة واحدة.

وكان فريق يد الزمالك الكوماندز قد بدأ مشواره بدور المجموعات في البطولة العربية لليد بالفوز على نظيره عين توتة الجزائري بنتيجة 34 /28 ثم الهزيمة أمام فريق العربي الكويتي بنتيجة 33/32، قبل العودة للانتصارات مجددا بالفوز الهدى السعودي بنتيجة 28 /24، والفوز على الشعلة اليمني بنتيجة 51 – 14 في لقاء ناري للقلعة البيضاء.

قائمة الزمالك في البطولة العربية للأندية لكرة اليد

وضمت قائمة الزمالك في البطولة العربية للأندية لكرة اليد 19 لاعبًا وهم:

أحمد الأحمر وأحمد حسام ومحمود خليل “فلفل” وأحمد وليد وهشام السبكي ومؤمن زكي وإبراهيم العربي وهشام صلاح ومحمد ياسين ومحمد سمير "بوشا" وأحمد مؤمن صفا "دودو" ومازن رضا وعمر الوكيل "بكار" وشادي خليل وخالد وليد ومحمد علاء "لوكا" ومحمد البسيوني "مودي" وزياد حشاد وأحمد سامح.