عاجل
اللجنه الثلاثيه لنادي الزمالك تتسلم عملها رسمياً
الأربعاء 23 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بالمستندات.. أشيمبونج يتنازل عن مستحقاته لدى الزمالك

أشيمبونج، لاعب الزمالك
أشيمبونج، لاعب الزمالك السابق

تنازل الغاني بنجامين أشيمبونج، اللاعب السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مستحقاته لدى النادي خلال الساعات القليلة الماضية.

txt

بيبو يُشيد بسفارة النمسا بدورها في سفر الأهلي

وتسبب الغاني إيقاف قيد الزمالك، بعدما لم يستطع الفارس الأبيض سداد 270 ألف دولار للاعب، مما جعله يحصل على حكم نهائي من المحكمة الرياضية الدولية “كاس” بهذا المبلغ.

مستند.. تشيمبونج يتنازل عن مستحقاته لدى الزمالك
مستند.. تشيمبونج يتنازل عن مستحقاته لدى الزمالك
مستند.. تشيمبونج يتنازل عن مستحقاته لدى الزمالك

وكان الزمالك قد تعرض لإيقاف قيد الصفقات الجديدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لكن يهذا التصرف من قبل اللاعب الغاني سيقوم بغلق القضية نهائيًا.

جدير بالذكر أن اللاعب الغاني انتقل للزمالك خلال موسم 2017-2018، لكنه لم يستطع إثبات نفسه داخل ميت عقبة.

مواد متعلقة

صدمة أخري لـ ليفربول بعد صفعة كايسيدو

البنك الأهلي يتأهل لنصف نهائي البطولة العربية لليد على حساب العربي الكويتي