بالمستندات.. أشيمبونج يتنازل عن مستحقاته لدى الزمالك

تنازل الغاني بنجامين أشيمبونج، اللاعب السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مستحقاته لدى النادي خلال الساعات القليلة الماضية.

وتسبب الغاني إيقاف قيد الزمالك، بعدما لم يستطع الفارس الأبيض سداد 270 ألف دولار للاعب، مما جعله يحصل على حكم نهائي من المحكمة الرياضية الدولية “كاس” بهذا المبلغ.

مستند.. تشيمبونج يتنازل عن مستحقاته لدى الزمالك

مستند.. تشيمبونج يتنازل عن مستحقاته لدى الزمالك

مستند.. تشيمبونج يتنازل عن مستحقاته لدى الزمالك

وكان الزمالك قد تعرض لإيقاف قيد الصفقات الجديدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لكن يهذا التصرف من قبل اللاعب الغاني سيقوم بغلق القضية نهائيًا.

جدير بالذكر أن اللاعب الغاني انتقل للزمالك خلال موسم 2017-2018، لكنه لم يستطع إثبات نفسه داخل ميت عقبة.