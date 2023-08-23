اللجنه الثلاثيه لنادي الزمالك تتسلم عملها رسمياً

توجهت لجنة من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة برئاسة الدكتور احمد عبد الوكيل وكيل الوزارة -مدير المديرية للقيام بعملية تسليم وتسلم شؤون نادي الزمالك الرياضي إلى اللجنة الثلاثية ، وذلك في ضوء قرار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذي ترتب عليه إصدار بيان من المديرية بإعتبارها الجهه الإدارية المختصة بقرار يتضمن تكليف مدير تنفيذي ،ومدير مالي ومدير للنشاط الرياضي وذلك لتسيير شؤون النادي وفق اللوائح والنظم القانونية حيث تسلم كل من اللواء حسن موسى حسن عبد الكافي المدير التنفيذي، السيد احمد فؤاد الوطن المدير المالي ،السيد ايمن عبد المنعم ابو سريع مدير النشاط الرياضي إدارة النادي .

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تابع الدكتور أحمد عبدالوكيل عملية التسليم والتسلم الى اللجنة الثلاثية بحضور ايهاب فاوي وكيل المديريه لشؤون الرياضة ،د. إيمان رمضان مدير ادارة الهيئات محمد عراقي مدير ادارة المراجعة الداخلية والحوكمة ، محمد كمال

مدير اداره الشؤون القانونية وباقي أعضاء اللجنه المشكله.