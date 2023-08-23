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الأربعاء 23 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

بدء عملية فرز أصوات انتخابات مجلس إدارة اتحاد الأوراق المالية على مقعد القوابض

تداولات البورصة
تداولات البورصة

بدأت عملية فرز أصوات انتخابات مجلس إدارة الجمعية العمومية للاتحاد المصري لشركات الأوراق المالية بحضور ممثلى 155 شركة من 231 شركة.

وبدأت منذ قليل عملية الفرز على مقعد الشركات القابضة، ويتنافس على المقعد 3 مرشحين يتم اختيار مقعدين.

ومن المقرر أن تنتخب الجمعية العمومية لاتحاد الأوراق المالية، بعد إقرار الميزانية، اليوم الأربعاء، أول مجلس إدارة منتخب للاتحاد، على أن يكون مكونًا من 13 عضواً.

وترشح نحو 17 مرشحاً، هم: أيمن الصاوى، عن شركة ثروة لترويج وتغطية الاكتتابات، ومحمد عياد، العضو المنتدب لشركة برايم القابضة للاستثمارات، وأحمد مروان، رئيس مجلس إدارة شركة سيجما القابضة للاستثمارات، على مقعدى الشركات القابضة المالية