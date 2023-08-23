كلف اللواء عصام سعد محافظ أسيوط رئيس مركز ومدينة الغنايم بمتابعة أعمال الرصف التي يجري تنفيذها بالمدخل الصحراوى جنوب مدينة الغنايم ضمن خطة الدولة لرفع كفاءة الطرق لتسهيل النقل والانتقال وذلك ضمن الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030 التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات ورفع العبء عن كاهلهم ووفقاً للإمكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة مشيراً إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن لتذليل العقبات ونهو الأعمال في المواعيد المحددة وفقاً للجدول الزمني المقرر.



وأوضح محافظ أسيوط إنه جاري أعمال رصف بالمدخل الصحراوى جنوب مدينة الغنايم للربط مع كوبري "الغنايم/طما" الجاري العمل به في هذه الأونة لتسيير وتسهيل حركة المشاة والسيارات بمركز الغنايم استكمالاً لخطة المحافظة في هذا القطاع وذلك بمتابعة وإشراف مصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم ونائبه لافتاً إلى تنفيذ أعمال نظافة وفرش وتسوية التربة الزلطية لنهو عملية الرصف بطريقة سليمة قبل البدء في أعمال الطبقة الأخيرة للرصف خاصة وأن هذا القطاع يحظى باهتمام الدولة الأمر الذي سيسهم بشكل إيجابي في رفع كفاءة الطرق الهامة والحيوية ودفع عجلة التنمية مما يعود بالنفع على المواطنين بمركز ومدينة الغنايم مشدداً على المتابعة الدورية والتواجد الميداني لمتابعة مراحل الرصف أولاً بأول والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق الأمان والسلامة للطرق.

محافظ أسيوط يتابع أعمال رصف بالمدخل الصحراوى للربط مع كوبري الغنايم طما