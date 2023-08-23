مارسيلو جروهي يحقق رقما تاريخيا بالدوري السعودي ويتجاوز حارس النصر الأسطوري       

تغني حساب الدوري السعودي بالحارس مارسيلو جروهي حارس الاتحاد السعودي لما ما يقدمه الحارس مع النمور خلال الفترة الماضية .

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كتب حساب دوري روشن السعودي عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى" تويتر" بتغريدة جاءت كالتالي ، أصبح مارسيلو جروهي خامس أكثر الحرّاس حفاظًا على نظافة الشباك في دوري روشن السعودي، تجاوز حارس النصر السابق عبدالله العنزي "40" مباراة".

وحقق مارسيلو جروهي حارس الاتحاد السعودي نظافة شباكة في مباراتين خلال انطلاق دوري روشن السعودي في الموسم الجديد، حصد الاتحاد السعودي بالعلامة الكاملة بـ6 نقاط .

ترتيب الاتحاد السعودي في بطولة الدوري السعودي

يتصدر الاتحاد السعودي صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط وتحقيق العلامة الكاملة .

الاتحاد والرياض في دوري روشن السعودي

يلتقي الاتحاد السعودي نظيره الرياض مساء غد الخميس على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الجولة الثالثة بدوري روشن السعودي .

موعد مباراة الاتحاد والرياض في دوري روشن السعودي

تبدأ المباراة مساء غد الخميس التي تجمع بين الاتحاد السعودي و الرياض في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة ، و10 مساء بتوقيت الإمارات العربية ، و 9 مساء بتوقيت الإمارات .