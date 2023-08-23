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الأربعاء 23 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

أنباء عن مقتل قائد فاغنر إثر سقوط طائرته شمال موسكو

قائد فاغنر
قائد فاغنر

 تداولت وسائل إعلام عربية ودولية أنباء عن مقتل قائد قوات فاغنر الروسية.

 وظهر قائد مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين، في مقطع فيديو نشره على قناته في "تليغرام" مساء الإثنين، ملمحًا فيه إلى أنه موجود في أفريقيا، حيت يتمدد نشاط المجموعة.

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 فاغنر يرتدي الزي العسكري:

 وكان بريغوجين يرتدي في الفيديو زي "فاغنر" العسكري، ويحمل بندقية "كلاشينكوف"، وفي الخلفية منطقة جرداء وبدا من بعيد عدد من عناصر المجموعة و3 مركبات.

 وقال بريغوجين في الفيديو المقتضب:  "نحن نعمل، درجة الحرارة تفوق الخمسين درجة مئوية وهو ما نحبه"، مما يشير إلى وجوده في دولة أفريقية.

 وأضاف قائد فاغنر "مجموعة فاغنر تجري أنشطة الاستطلاع والبحث، مما يجعل روسيا أكثر قوة في كل القارات".

 وألمح لوجوده في أفريقيا بقوله "أفريقيا أكثر حرية، العدل والسعادة للأمم الافريقية، نحارب القاعدة وداعش والجماعات الأخرى".

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